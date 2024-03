Rinasce Campo alla Fiera. Inaugurato il nuovo parco. Gran festa insieme ai bimbi

ANGHIARI

Il parco urbano del Campo alla Fiera di Anghiari è ora di pubblica fruizione. L’inaugurazione è avvenuta sabato scorso alla presenza del sindaco Alessandro Polcri, che ha voluto accanto alcuni bambini intervenuti per procedere con il taglio del nastro assieme ai suoi collaboratori di giunta. C’erano anche tanti cittadini, che hanno atteso da tempo questo momento. Il progetto di riqualificazione dell’intero parco è stato finanziato con 170mila euro e ha visto la realizzazione sia di opere di manutenzione straordinaria che di nuovi percorsi pedonali con calcestruzzo architettonico usufruibili anche da soggetti con disabilità, l’installazione di nuovi corpi luminosi, la predisposizione di un sistema di videosorveglianza in considerazione dell’apertura dell’area h24, l’installazione di nuovi dispositivi per l’impianto di irrigazione, più la sostituzione dei giochi esistenti con altri inclusivi e della pavimentazione dei giochi stessi con un’altra del tipo antitrauma.

E’ stato per giunta previsto l’allestimento di una nuova area attrezzata mediante il percorso vita "Sport e Salute nei Parchi".

L’intervento è stato sviluppato in fasi tra loro distinte, ma connesse nella funzionalità: la prima parte ha visto l’intervento congiunto del Comune di Anghiari con l’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana per un finanziamento complessivo di 50mila euro. La seconda fase è stata invece finanziata direttamente dall’amministrazione comunale per un importo complessivo di 103mila euro. Infine, l’allestimento dell’area ludica adibita allo "Sport e Salute" è stato realizzato con un impegno economico di 17mila euro.