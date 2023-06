Rimane folgorato mentre pesca La canna aggancia l’alta tensione Ventenne gravissimo in ospedale

di Francesca Mangani

Lancia la canna da pesca e aggancia la linea elettrica: un 21enne viene folgorato e va in arresto cardiaco. Ora si trova ricoverato in pericolo di vita. L’incidente è accaduto ieri sera alle 19,30 circa a Soci, nel comune di Bibbiena, lungo la pista ciclabile che costeggia il torrente Archiano, nota come Via San Francesco.

Il giovane stava praticando pesca sportiva e da quanto emerso sembra che nel tentativo di effettuare un lancio con la sua canna da pesca estensibile in carbonio, abbia accidentalmente agganciato l’amo della lenza alla linea elettrica sovrastante, alimentata a 220V.

Il contatto ha causato una violenta scarica che ha folgorato il ventunenne mandandolo in arresto cardiaco. Fortunatamente, alcuni passanti presenti lungo la pista ciclabile hanno prontamente allertato i soccorsi e iniziato a praticare il massaggio cardiaco al ragazzo, cercando di mantenerlo in vita fino all’arrivo del personale sanitario.

Le operazioni di soccorso sono state tempestive grazie anche all’intervento dei militari della Stazione di Bibbiena, che erano di pattuglia lungo la pista ciclabile e che sono arrivati poco dopo.

Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 che hanno allertato l’elisoccorso Pegaso.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita a causa delle gravi conseguenze subite. Al momento, le autorità hanno escluso la presenza di responsabilità di terze persone nell’incidente.

Le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte che hanno causato l’incidente. Le autorità competenti sono state informate dell’accaduto dalla stazione di Bibbiena, che procede con le dovute verifiche e indagini. Tutta la comunità di Bibbiena da ieri sera è scossa, amici, parenti e concittadini si sono uniti in un sentimento di solidarietà, condividendo sui social messaggi di speranza.