Rilasciate a 30 studenti le prime “certificazioni delle competenze in PCTO-settore meccanica”

Arezzo, 20 giugno 2024 – Nella riunione, tenutasi la scorsa settimana, la Commissione terza di valutazione delle competenze nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - PCTO istituita dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, ha proceduto alla validazione dell’iter procedurale e quindi al rilascio, per la prima volta in Toscana, delle “Certificazioni delle competenze in PCTO - settore meccanica”.

La certificazione delle competenze è un sistema finalizzato alla valorizzazione e al riconoscimento delle capacità e delle conoscenze acquisite dagli studenti nel corso della loro esperienza formativa, lavorativa e di vita attraverso un percorso di ricostruzione e valutazione di tali esperienze.

Percorso che viene formalizzato e certificato attraverso un’apposita piattaforma informatica sviluppata da Unioncamere in collaborazione con alcune Reti di scuole (M2A, Re.Na.I.A., TAM e Re.N.Is.A), con le associazioni di categoria Federmeccanica, Fipe, Federalberghi e Confindustria Moda e realizzata con il supporto tecnico di DINTEC.

Al momento i settori di intervento rispetto ai quali vengono rilasciate certificazioni sono tre (meccatronica, digitale e turismo) ea breve è prevista l’attivazione per il settore dell’agricoltura.

Quindi l’implementazione del sistema di certificazione di parte terza permette la messa in trasparenza di competenze strategiche per il mercato del lavoro acquisite in contesti non formali quali sono i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO).

Si tratta di una attività che rientra nell’ambito delle funzioni delle Camere di commercio finalizzata a migliorare il rapporto della scuola con il mondo del lavoro. I primi 30 studenti che hanno ottenuto la ”certificazione delle competenze” provengono dall’I SIS “Valdarno” di San Giovanni V.no, dall’Istituto Omnicomprensivo “Marcelli” di Foiano e dall’Istituto Omnicomprensivo “Avogrado-Vinci” di Abbadia S. Salvadore.