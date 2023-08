Rilancio del Museo Archeologico Conferma nel circuito nazionale "E’ un successo straordinario"

BIBBIENA

Il Museo Archeologico Piero Albertoni di Bibbiena ancora tra gli 84 musei di interesse regionale e nel circuito dei musei nazionali.

Francesca Nassini, assessore alla cultura e al turismo commenta così questo straordinario risultato: "Il prestigioso riconoscimento è il sigillo istituzionale ai valori che esprime questo museo ovvero un luogo di cultura alta, arte e scienza e fucina di idee per la comunità e il suo futuro. La riconferma del riconoscimento è un successo straordinario che riempie di soddisfazione e allo stesso tempo carica di maggiori responsabilità la macchina amministrativa e la stessa comunità. Ci impegneremo nel tempo per sostenere gli sforzi di una struttura che, nel tempo e grazie a cospicui finanziamenti e attenzione, è cresciuta in maniera significativa".

Il direttore scientifico della struttura, l’archeologo Francesco Trenti, afferma: "Quest’anno i parametri richiesti per ottenere l’ambito riconoscimento erano molto più stringenti. Il nostro museo è riuscito comunque a riconquistarsi un posto di rispetto tra le 84 strutture regionali e in più, grazie a questo, ha avuto accesso di diritto nel Sistema Museale Nazionale, aspetto questo di grande importanza per tutta la vallata, la sua storia e le sue progettualità. Con i rinnovamenti continui che abbiamo attuato all’interno della struttura e con quelli che ci aspettano grazie ai finanziamenti del Pnrr, abbiamo portato l’antenna museale a un livello alto che consente anche di accedere a dei finanziamenti privilegiati".

Un’altra notizia di grande importanza per la struttura museale è l’arrivo, da parte del Consiglio regionale della Toscana, di un finanziamento per le celebrazioni etrusche 2023 che a Bibbiena ci saranno il 26 agosto. Nel pomeriggio di questa giornata dedicata al popolo etrusco, il Museo propone un laboratorio per bambini a partire dalle 16, una rievocazione storica realizzata da un gruppo specializzato in questo tipo di manifestazioni e la presentazione di un libro per chiudersi prima di cena con un brindisi.

L’assessore Nassini annuncia anche in questi giorni la riconferma fino al 2026 di Trenti come direttore scientifico della struttura.