Arezzo, 6 giugno 2022 - L’Università degli Studi di Siena, dipartimento DISPOC di Arezzo, ha promosso un articolato processo di progettazione partecipata per rigenerare uno dei parchi simbolo della città, luogo di storia e di memoria e polmone verde urbano. Il processo, dal titolo “RigeneraMenti. Riabitare il Parco del Pionta”, vede come referente scientifica la professoressa Francesca Bianchi, la collaborazione di APS Narrazioni Urbane di Firenze, il contributo dall’Autorità regionale per la partecipazione e il patrocinio del Comune di Arezzo. RigeneraMenti si è articolato per circa sei mesi in tre diverse fasi. Il punto sui risultati conseguiti è stato fatto dalla professoressa Francesca Bianchi dell’Università di Siena – DISPOC, responsabile scientifica del progetto, dall’assessore alla Pianificazione Urbanistica del Comune di Arezzo Francesca Lucherini e da Michela Fiaschi di Narrazioni Urbane. “L’Università – ha sottolineato la professoressa Francesca Bianchi – ha fortemente voluto la realizzazione di questo progetto con l’obiettivo di rigenerare il parco del Pionta. Abbiamo colto l’opportunità, attraverso il finanziamento dell’Autorità per la partecipazione della Regione Toscana, di dare vita a un importante processo di rigenerazione condivisa, capace di coinvolgere studenti, associazioni e cittadini, ma anche di riunire più attivamente i tre importanti attori istituzionali che sono responsabili di strutture e servizi presenti nel campus del Pionta”. “Il Pionta – ha aggiunto l’assessore Francesca Lucherini – rientra negli orizzonti programmatici di questi cinque anni di amministrazione. La sua riqualificazione complessiva è una sfida che intendiamo vincere. Da una parte abbiamo la ‘filiera’ Asl-Comune-Pnrr-palazzine-hospice, dall’altra abbiamo il verde pubblico di cui il Comune è proprietario. È perciò importante registrare la percezione che la cittadinanza ha del parco, conoscere i desiderata e di conseguenza venire incontro a questi, in uno spettro che va dai giochi per bambini agli eventi culturali”. Michela Fiaschi di Asp Narrazioni Urbane è entrata nello specifico delle tre fasi del percorso: “la prima ...