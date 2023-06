Riforma dello sport: i commercialisti aretini incontrano gli operatori sportivi del territorio

Arezzo, 22 giugno 2023 – “Lo sport: criticità e novità nella riforma”. E’ questo il titolo del convegno in programma sabato 24 giugno all’hotel Etrusco di Arezzo. L’iniziativa, il cui accesso è gratuito, è promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo, dalla Fondazione dell’Ordine dei Commercialisti e dall’Unione dei Giovani Commercialisti.

L’evento è aperto, oltre che agli iscritti, anche agli operatori della società sportive e degli enti di promozione sportiva del territorio aretino ed avrà come finalità quella di chiarire gli aspetti della riforma dello sport che entrerà in vigore dal 1° luglio.

Il convegno è in collaborazione con la delegazione provinciale del Coni, la Uisp, Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) e il Centro sportivo educativo nazionale (Csen). I lavori si apriranno alle ore 9,15 con il saluto introduttivo del presidente della Fondazione ODCEC di Arezzo Alessandro Ghiori e i vari interventi saranno moderati dalla consigliera dell’Ordine dei Commercialisti Lara Vannini che spiega le finalità dell’iniziativa.

“Insieme ai colleghi della Commissione Lavoro e della Commissione delle società e associazioni sportive, abbiamo organizzato questo evento con l'intento di essere di supporto a tutte quelle realtà di aggregazione sportiva del nostro territorio, coinvolgendo il Coni e gli Enti di promozione Sportiva.

La riforma del mondo sport, in atto ormai dal 2021 con il D.Lgs 36/2021, più volte oggetto di correttivi, manca ancora di chiarezza ed i molti dubbi attanagliano ancora i più esperti, nonostante l'entrata in vigore sia prevista per il prossimo primo luglio – sottolinea Vannini che poi aggiuge - Vogliamo dire al territorio e alle realtà sportive che i commercialisti ci sono e che lo sport, oltre a dif ondere i valori della solidarietà, dell'aggregazione, della lealtà e del rispetto delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, va difeso, tutelato e supportato.

Abbiamo istituito un indirizzo email [email protected] dove si potranno inviare quesiti e ci impegneremo a rispondere a tutti. Auspichiamo, pertanto, la massima partecipazione”- conclude Vannini che interverrà su quella che è la struttura del mondo sportivo con un focus anche sui tesseramenti, tutele previdenziali e trattamento fiscale.

A seguire Simone Falomi approfondirà il tema legato alle modifiche statutarie necessarie alla luce della riforma e il riconoscimento della personalità giuridica della associazione sportive dilettantistiche. Toccheranno, invece, a Fabrizio Mascarucci le riflessioni sulle differenze tra associazione e società e la responsabilità degli amministratori.

Andrea Ricci illustrerà la fiscalità degli enti sportivi dilettantistici. Previsto anche un focus sulla definizione di lavoratore sportivo curato da Chiara Sorbi.