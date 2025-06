Riflettori sul Nume festival. Cortona cuore della musica. Tra i big Gidon Kremer

È iniziato il conto alla rovescia per il Nume Academy & Festival, che porterà a Cortona tante star internazionali del mondo della musica classica. Si tratta della ottava edizione della kermesse, la quarta in terra etrusca, in programma dal 23 al 29 giugno prossimo. "Cortona si appresta a diventare una vera capitale internazionale della classica – sottolinea la direttrice Natalie Dentini - con imperdibili concerti dei più acclamati interpreti, ma anche con un’Accademia di eccellenze: accanto ai massimi protagonisti del panorama musicale, il borgo toscano accoglierà anche quest’anno, per masterclass di alta formazione in viola, violino e violoncello completamente gratuite - a sostegno delle giovani carriere - 13 talenti emergenti selezionati su oltre 320 domande pervenute da tutto il mondo". Tre la star presenti quest’anno ci sono due autentici miti nel panorama concertistico internazionale. Si trata di Steven Isserlis, uno degli unici due violoncellisti viventi presenti nella Hall of Fame di Gramophone, e Gidon Kremer in Italia quest’anno per la prima volta, tra i più originali e coinvolgenti artisti della sua generazione. Gidon Kremer - oltre 200 album registrati, un’orchestra da lui fondata (la Kremerata Baltica) - può vantare nella lunga lista di onorificenze e premi - incluso l’Ernst von Siemens Musikpreis, il Bundesverdienstkreuz, il Triumph Prizedi Mosca, il Premio Unesco e il Premio "Una Vita Nella Musica Artur Rubinstein - anche il Praemium Imperiale, ampiamente considerato come il Premio Nobel delle Arti. Assieme a loro arriveranno a Cortona, per le masterclass e i concerti, il direttore artistico di Nume Academy & Festival il violinista Vlad Stanculeasa; la pluripremiata violinista americana Stella Chen; Ettore Causa considerato uno dei più brillanti strumentisti ad arco (viola) del nostro tempo; Andreas Branteli incredibile violoncellista danese, oltre alle pianiste collaboratrici Mari Fujino e Lorena Tecu.

Musicisti di fama internazionale anche gli altri protagonisti del Festival: la violinista francese Irène Duval, la violinista lettone Madara Petersone , Tommaso Lonquich, primo clarinetto in numerose formazioni orchestrali, i. pianista Enrico Pace, Boris Kusnezow pianista russo e lo spagnolo Luis Cabrera. Sarà ancora il centro Convegni sant’Agostino il cuore pulsante degli eventi. Qui si terranno anche i recital con la possibilità per il pubblico di accedere a tutti gli appuntamenti dell’Academy, lezioni ed esibizioni. Sarà invece il Teatro Signorelli, la sede dei concerti del Festival in programma il 25, 27, 28 e 29 giugno. Quest’anno, inoltre, il festival si amplia, grazie all’evento satellite "Nume Risonanze" con appuntamenti che coinvolgono altri luoghi della città: come la Piscina Monti del Parterre, il Museo Diocesano, il Cortile di Palazzo Casali e la Chiesa di San Domenico estendendosi anche a luglio.