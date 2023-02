Rifiuti: rete di fototrappole Sanzioni fino a 600 euro

di Luca Amodio

Sono state installate a Marciano 17 fototrappole per il controllo dei rifiuti. Le sanzioni per i trasgressori arriveranno a fino a 600 euro: ad aprile il servizio sarà attivo a pieno regime. "Stiamo mettendo in funzione fototrappole per la sorveglianza degli spazi di conferimento dei rifiuti: andrà a tutela dei tanti cittadini che in modo responsabile utilizzano gli appositi cassonetti e come deterrente a chi non ha ancora compreso le basilari norme di convivenza civile", recita il post sulla pagina istituzionale del comune che dà la notizia. L’investimento per i nuovi dispositivi è pari a 20mila euro, ad occuparsene è stato il consigliere di maggioranza con delega all’ambiente Lido Zappalorti, che ha seguito il progetto con Sei Toscana che gestirà il servizio con i suoi ispettori ambientali.

Le multe che sanzioneranno i comportamenti saranno salate: fino a 600 euro per gli abbandoni, mentre ammontano a 500 euro per il non corretto conferimento. "Purtroppo anche nel nostro territorio si contano comportamenti come questi: specie nelle zone periferiche del nostro comune, meno frequentate, dove quindi gli episodi sono più numerosi", commenta la vicesindaca Monica Cardini.

Ma non è certo un problema circoscritto solo a Marciano. Proprio ieri il sindaco di Castiglion Fiorentino ha postato una foto sui social di una lavatrice lasciata abbandonata in mezzo ad un sentiero di Caprile, località castiglionese immersa nei campi della Val di Chio.

L’autore non è l’unico a Castiglioni "poco attento" alla raccolta differenziata e al corretto smaltimento dei rifiuti, come testimoniano alcune segnalazioni degli utenti sul popolarissimo gruppo "sei di Castiglion Fiorentino se" che denunciano la negligenza e l’inciviltà di alcuni concittadini davanti ai cassonetti. "Nelle buste dell’organico tutto tranne l’organico", "pannolini sporchi buttati a ridosso dei cassonetti", sono alcuni commenti. "Gli abbandoni selvaggi ci sono ma non generalizziamo", risponde l’assessore all’ambiente di Castiglion Fiorentino, Francesca Sebastiani che aggiunge, "a fronte di qualche incivile ci sono tantissimi cittadini virtuosi, di cui tra l’altro l’amministrazione comunale premia la condotta anno dopo anno in una cerimonia pubblica".

E poi, "il nostro assessorato ha portato il porta a porta anche nelle periferie, altrimenti non saremo arrivati ad un importante 68%; inoltre da un po’ di tempo l’isola ecologica è aperta anche il sabato". E conclude, "per prevenire certi atteggiamenti irrispettosi verso l’ambiente, nel nostro territorio sono presenti ben 8 fototrappole, alcune a rotazione, che permettono di sanzionare i trasgressori ", conclude Sebastiani.