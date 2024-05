Rifiuti pericolosi, area sequestrata. Bllitz della Finanza: una denuncia

di Claudio Roselli

Aveva stoccato tipologie variegate di rifiuti nella sua proprietà, ma in un’area non autorizzata per quel tipo di operazione. Tutto ciò è costato il sequestro del terreno al titolare di una nota azienda dell’hinterland , in attività da molti anni e fra le più affermate nel suo settore.

Ad apporre i sigilli sono stati i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, in collaborazione con i tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (Arpat), i quali hanno sequestrato un’area (nella foto) adibita a stoccaggio in maniera illecita e nella quale erano stati convogliati rifiuti di ogni tipo; fra questi, anche automobili e apparecchiature elettroniche.

Da tempo ormai le Fiamme Gialle erano sui passi della specifica azienda e gli uomini della Tenenza biturgense sono arrivati all’individuazione dell’appezzamento attraverso una mappatura del territorio eseguita su ampia scala; è entrata in scena la sezione aerea della Guardia di Finanza di Pisa, che fino a qualche giorno fa ha effettuato specifici sorvoli in zona a bordo di elicotteri equipaggiati con tecnologia di ultimissima generazione.

E in questo frangente è saltata fuori un’area verde che gli imprenditori avevano predisposto quale "cimitero" dei rifiuti; una sorta di deposito incontrollato che non aveva le necessarie autorizzazioni previste dal testo unico ambientale.

È pertanto seguita la caratterizzazione dei rifiuti e l’area, che misura 1300 metri quadrati e che risultata non impermeabilizzata, è stata sottoposta a sequestro penale.

Abbiamo parlato di automobili e apparecchiature elettroniche, ma il quantitativo rinvenuto comprende anche macchinari e apparecchiature deteriorate e obsolete, veicoli pesanti a motore non bonificati e cassoni contenenti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Arezzo per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, anche se è bene ricordare che l’illecito è stato compiuto dall’azienda in una superficie ad essa appartenente, quindi non in una diversa proprietà o in un luogo pubblico. La questione entra perciò nel merito di ciò che è stato fatto senza tenere in considerazione i dovuti accorgimenti; in passato, per ciò che riguarda i reati di natura ambientale, questi erano riferiti a procedure di smaltimento soprattutto sul versante degli inerti per l’edilizia, vedi scarichi di reflui industriali, rifiuti liquidi e percolato, o talvolta anche inerenti a discariche abusive.

Questo caso è dunque, sotto certi aspetti, da considerare a parte.