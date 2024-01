Rifiuti, la differenziata supera il 70 per cento. Franci: "Dato positivo"

Più sensibilità verso l’ambiente a Foiano della Chiana: cresce la quota di raccolta differenziata e supera il 70% del totale. Il 2024 si apre con notizie positive sul fronte ambiente e rifiuti nella città del Carnevale. "I dati relativi all’annualità 2022, che ci sono giunti in questi giorni dal gestore dei rifiuti Sei Toscana - dichiara Jacopo Franci vicesindaco ed assessore all’ambiente - confermano gli ottimi risultati del nostro progetto sulla raccolta differenziata "porta a porta" avviato da un paio di anni." Il dato più significativo che emerge dal report o è la diminuzione, in termini di tonnellate, dei rifiuti indifferenziati che passa da 4.198 tonnellate del 2018 ad appena 1.600 tonnellate nel 2022 con una diminuzione del 62%, dato che si conferma anche nella raccolta differenziata dove Foiano della Chiana va oltre il 70%. Anche i dati degli abbandoni, pratica purtroppo ancora troppo in voga nel territorio aretino, per quanto riguarda Foiano hanno subito un drastico stop arrivando a 203 abbandoni annuali rispetto ai 530 del 2018: si tratta di un abbattimento del 62%. Dato confermato anche dall’alto numero di accessi al centro di raccolta intercomunale, con oltre 70.000 dalla data di apertura nell’ottobre 2018. Elemento importante anche quello della richiesta di informazioni dove si registrano oltre 1.400 telefonate al numero dedicato al ritiro dei rifiuti ingombranti. "Insomma il progetto su Foiano della Chiana funziona ed ha permesso negli ultimi anni di non aumentare la tanto odiata Tari, tariffa rifiuti, che infatti grazie all’abbattimento delle percentuali di rifiuto indifferenziato da portare ai centri di smaltimento è stato possibile rendere stabile", continua Franci. "Siamo molto soddisfatti dei dati - chiosa il vicesindaco - abbiamo lavorato tanto sul tema rifiuti e i cittadini hanno sempre risposto in maniera esemplare ai tanti e vari progetti messi in campo dall’Amministrazione Comunale""Purtroppo, a nostro giudizio - conclude l’Assessore Jacopo Franci - c’è ancora un grande assente che è il Gestore Sei Toscana: dal nostro punto di vista ancora non abbastanza funzionale alle esigenze del territorio e della cittadinanza". "L’azienda può e deve fare di più in tutti i settori, dalle risposte ai cittadini a quelle alle amministrazioni comunali, con l’obiettivo di essere più efficiente e più economica, elementi su cui ancora siamo lontani".

Luca Amodio