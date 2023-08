Rifiuti e mobili fuori dai cassonetti a Montevarchi: appello al Comune per tutelare l'ambiente

Una lettera aperta per segnalare a Comune di Montevarchi, Sei Toscana e chi si occupa di tutelare l’ambiente il problema dei rifiuti a Levane, tra abbandoni selvaggi e conferimenti impropri. A prendere carta e penna è stato un residente del paese che dal giugno 2021, data della prima segnalazione agli amministratori di Palazzo Varchi, ha monitorato le postazioni delle vie Torino e Perugia stilando un corposo dossier corredato di fotografie per denunciare la situazione irrisolta di quotidiano degrado.

"Levane – afferma - ha un problema con la raccolta dei rifiuti urbani: abbandono all’esterno dei cassonetti di rifiuti normali, ingombranti, pericolosi, Raee con potenziali conseguenze gravi sull’ambiente (contaminazione di suolo e acque) e sulla sicurezza e salute pubblica (richiamano animali selvatici, per cui possono originare anche problemi di tipo sanitario)".

Numerosi gli episodi rilevati nel tempo e indicati anche sulla chat Whatsapp attivata dal municipio montevarchino per comunicare comportamenti incivili, smaltimento errato dell’immondizia e disservizi vari, ma la svolta positiva non è mai arrivata.

Basti pensare che la media, secondo il levanese, si aggira stabilmente sui 70 casi nell’arco dell’anno, sebbene nel biennio non siano mancate le multe per i trasgressori. "Dai miei dati noto che il tasso di errore nel conferimento è rimasto lo stesso nel corso degli anni - prosegue - e quindi deduco che per ora qualsiasi azione correttiva sia stata attuata non si è rivelata efficace. Ora, dopo alcuni mesi di relativo rientro del fenomeno, sto di nuovo assistendo a un incremento della quantità di rifiuti abbandonati".

E proprio sulla base del report torna a chiedere interventi al sindaco di Montevarchi e al gestore del servizio "prima che la situazione degeneri", alla Polizia Municipale "per valutare eventuali azioni verso i responsabili di quanto documentato" e all’associazione "Io Sono Levane" per capire se ci siano gli estremi per estendere le stesse richieste anche al Comune di Bucine nel cui territorio ricade una parte della frazione.