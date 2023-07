Un tuffo indietro nel tempo a Marciano della Chiana, fino al 1554. Torna questo fine settimana l’assedio alla Rocca con la rievocazione della battaglia di Scannagallo. Entrambe le giornate, sabato e domenica, saranno arricchite da una "Caccia al tesoro fotografica" con un gioco che, tra immagini e indizi, è stato ideato per regalare a grandi e piccoli un’ulteriore occasione di divertimento tra le vie del paese, e dalla possibilità di cenare con le specialità locali ai punti-ristoro con il ricavato che sarà destinato all’ampliamento delle dotazioni dell’Avis pubblica assistenza di Marciano. Il clou della due giorni sarà alle 21,30 del 29 luglio quando sarà messa in scena la prima rievocazione teatralizzata del’assedio e la riconquista del castello da parte delle truppe medicee guidate da Cosimo I che, con la vittoria finale, gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana.