Riecco piazza Matteotti. Apre dopo un anno di lavori:: "Uno spazio più moderno"

Anno nuovo, giardini nuovi. Con il 2024 i castiglionesi potranno tornare al parco di Piazza Matteotti, davanti a Porta Fiorentina, nel cuore del centro storico del paese del Palio: là dove si concentra la socializzazione, sia tra i più giovani sia nella terza età. A comunicarlo è il vicesindaco Devis Milighetti, che ha anche la delega ai lavori pubblici, che ci informa che ormai i lavori sono al giro di boa: mancano soltanto gli ultimi ritocchi per l’attesissima riapertura al pubblico. "Ad oggi mancano soltanto altre 8 nuove panchine che posizioniamo sul belvedere e poi quelle semicircolari che installeremo intorno alla nostra fontana: il tutto verrà installato tra il 28 dicembre e il 2 gennaio". Poi sarà la volta delle aiuole che verranno abbellite con centinaia di fiori che proprio in questi giorni stanno iniziando a decorare i giardini e che verranno completamente posizionate entro i primi dieci giorni dell’anno. Insomma, non c’è ancora un D Day ma come possono confermare anche i tanti curiosi che ogni mattina sbirciano il cantiere ci siamo quasi: stavolta per davvero.

E infatti la questione dei giardini, chiusi dal febbraio del 2023, quasi un anno, avevano portato varie critiche agli amministrarir che si erano sollevate soprattutto dal gruppo consiliare di opposizione, Città al Centro: minoranza che di volta in volta ne aveva criticato, ora, il taglio definito arbitrario degli alberi; poi le tempistiche che si erano andate a dilazionare rispetto il primo D day comunicato dall’amministrazione, che prevedeva la conclusione dei lavori per il giugno scorso. Settimane, poi mesi di ritardi, che si erano accumulati soprattutto per il mancato arrivoo delle materie prime che avevano tenuto in stand by i lavori durante il periodo estivi e rispetto i quali anche il primo cittadino Mario Agnelli era intervenuto sulla vicenda, anche chiedendo scusa ai cittadini per l’impiccio. Ecco perché, come sottolinea il vicesindaco Milighetti, "siamo felici finalmente di ridare ai castiglionesi e non, una delle più belle cartoline del nostro paese che adesso avranno un volto più moderno". L’intervento, ricordiamo, è di circa 350mila euro ed è l’ultimo stralcio di un maxi investimento che nel complesso arriva a ben 500mila euro che Palazzo San Michele aveva stanziato per il restyling del parco di Piazza Matteotti.