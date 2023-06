"Ricordando Eros Ricciarini" con il Gruppo Musici

"Ricordando Eros Ricciarini": è il titolo della mostra del Gruppo Musici che si terrà per tutto il fine settimana. Appuntamento da oggi a domenica 4 giugno, con la mostra con cui il Gruppo Musici omaggia Eros Ricciarini indimenticabile tamburino prematuramente scomparso nel 2005.

L’occasione è dettata dalla dedica ad Eros della prova generale della Giostra del Saracino in programma per il 15 giugno. Presso la sede del Gruppo, in Piazzetta del Praticino 3, fotografie e cimeli ripercorreranno la vita dello storico tamburino sin dal suo ingresso nel 1976.

Con il suo carisma e passione ha rappresentato per molti Musici un vero e proprio punto di riferimento, dispensando consigli e suggerimenti alle nuove leve, ricoprendo ruoli quale quello di primo tamburino e anche di vicepresidente.

Nel 2005, anno del 50esimo anniversario del Gruppo, la tragica scomparsa che lasciò tutti nello sconforto per la perdita di un caro amico. Passione, dedizione e amicizia i valori trasmessi da Eros e che, con questo evento, il Gruppo Musici intende nuovamente promuovere.

La mostra, ad ingresso libero, si terrà nei seguenti orari: venerdì 2 giugno dalle ore 16 alle 19; sabato 3 giugno dalle ore 15 alle 18; domenica 4 giugno dalle ore 10 alle 13.