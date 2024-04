Riconoscimento del consiglio comunale al professor Moreno Bilancetti

Arezzo, 2 aprile 2024 – Profonda dedizione al proprio lavoro in ambito scolastico e senso di appartenenza a un territorio che è ormai diventato la sua seconda casa: si potrebbe sintetizzare così l’impegno professionale del Professor Moreno Bilancetti che, pur continuando a risiedere in Valtiberina, da oltre quarant’anni insegna a Castiglion Fiorentino, all’ISIS “Giovanni da Castiglione” dove è oggi responsabile degli indirizzi professionali elettrico-elettronici.

E proprio per la passione e l’abnegazione con cui ha portato avanti il suo ruolo di insegnante e coordinatore, lo scorso giovedì 28 marzo, il Professor Bilancetti ha ricevuto dal Consiglio Comunale una pergamena, riconoscimento simbolico di stima e gratitudine per il lavoro svolto con i giovani castiglionesi, dando vita, nel suo ambito d’insegnamento, a progetti innovativi e sempre al passo con i tempi.

“Un semplice pergamena per quarantaquattro lunghi anni spesi a crescere, istruire, formare i ragazzi del nostro Istituto Superiore Giovanni da Castiglioni, un tempo conosciuto come ‘il Margaritone’.

Non ci sono però solo gli anni anni di onorata carriera, poichè il Professor Moreno Bilancetti residente in Valtiberina, non si è mai stancato di ammirare il panorama mozzafiato della Valdichiana, superando ogni mattina il valico della Foce, sempre bello, ma impegnativo soprattutto in inverno.

Un esempio per tutti di dedizione al lavoro, attaccamento alla scuola e legame con il territorio” conclude il Sindaco Mario Agnelli.