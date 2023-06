Riconoscimenti ai sanitari per l’impegno dopo il sisma turco

"Un segno di ringraziamento per l’opera quotidiana e per le attività di soccorso portate avanti anche fuori dai territori di competenza, come accaduto di recente, dopo il tragico sisma in Anatolia". Il Comune di Cortona ha appena consegnato nelle mani dell’infermiere specializzato Samuele Pacchi (per altro conosciuto e apprezzato cittadino cortonese) e del medico di emergenza Sara Montemerani un riconoscimento a testimonianza del loro impegno e della loro professionalità. Ormai i loro volti sono entrati nei cuori di molti aretini, proprio grazie al loro lavoro sul campo durante le prime fasi concitate del terremoto in Turchia dove hanno operato con il team Usar di soccorritori toscani. Sara Montemerani è uno dei pochi medici specialisti in medicina d’emergenza urgenza. Si è laureata a Siena dove ha ottenuto anche la specializzazione in medicina d’emergenza urgenza. Da due anni lavora come dipendente in Asl Tse. Samuele Pacchi, dopo anni da volontario Misericordia di Cortona e poi dipendente della Croce Rossa di Arezzo, studia infermieristica e dopo la laurea entra al Pronto soccorso di Arezzo e poi in quello di Nottola. Nel frattempo frequenta il Master infermieristico a livello forense. Dal 2012 presta servizio alla centrale 118 di Arezzo, nel 2018 ha conseguito il master in coordinamento, due anni fa è diventato coordinatore del 118 di Arezzo. "Voglio congratularmi con il nostro concittadino Pacchi e con la dottoressa Montemerani – ha commentato Luciano Meoni durante la seduta consiliare in cui sono stati premiati - oltre che per questa lodevole opera per le popolazioni colpite anche per tutto quello che il personale dell’emergenza urgenza svolge per la comunità locale. Stiamo attraversando un momento difficile, chi lavora in prima linea conosce bene che i rischi nello svolgimento del proprio lavoro crescono. Abbiamo bisogno di persone come voi". Alle parole del primo cittadino si sono sommate quella direttrice sanitaria della Asl Toscana Sud est Simona Dei. "Il riconoscimento consegnato a Samuele e Sara è una dimostrazione di stima verso tutti quegli operatori sanitari che ogni giorno si prendono cura delle persone che hanno bisogno. Questo premio è la prova che la cittadinanza continua ad apprezzare profondamente il loro lavoro".

La.Lu.