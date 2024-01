Ricevimento in Senato per il Carnevale di Foiano

Arezzo, 11 gennaio 2024 – Un riconoscimento atteso e di grande prestigio. Il Senato della Repubblica ha invitato la città di Foiano della Chiana per presentare il suo storico Carnevale.

Nel 2024 il Carnevale di Foiano celebra la sua 485ma edizione. I primi documenti risalgono al 1539: a Firenze Cosimo I dei Medici fondava Cappella musicale, a Parigi Ignazio di Loyola fondava l’ordine dei Gesuiti…a Foiano un gruppo di cittadini dava vita alla prima esperienza di Carnevale.

Una storia lunga quasi cinque secoli che oggi ha raggiunto uno dei suoi risultati più importanti, il riconoscimento ufficiale della seconda istituzione della Repubblica Italiana il Senato.

Grazie ad un invito giunto dal Senatore Silvio Franceschelli una delegazione dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Carnevale hanno avuto l’opportunità di presentare questa straordinaria tradizione. “E’ stata una grande emozione, racconta Jacopo Franci vice sindaco di Foiano della Chiana.

Abbiamo raggiunto un obiettivo a lungo inseguito. Siamo il carnevale più antico d’Italia ed essere ricevuti a Palazzo Madama è stata un’opportunità unica. Siamo molto orgogliosi del lavoro che svolge l’Associazione Carnevale e tutti i volontari che durante tutto l’anno si impegnano nei cantieri.

A nome di tutta la comunità di Foiano ringraziamo il Senatore Franceschelli ed il suo staff per questa opportunità. La prossima settimana presenteremo in Regione Toscana il programma dettagliato dell’edizione 2024 che avrà la prima uscita domenica 28 gennaio.

Per l’anno in corso ci siamo posti l’obiettivo di portare avanti il progetto che abbiamo assieme ad altri sei carnevali d’Italia per il riconoscimento come patrimonio immateriale dell’Unesco”. “La Toscana è ricca di queste manifestazioni, ha dichiarato il Senatore Silvio Franceschelli.

Evidenziano il grande patrimonio di volontariato che esprimono, che sia culturale, sportivo o sociale. Il Carnevale di Foiano è uno dei nostri grandi vanti, è una manifestazione di portata storica e che fa onore anche al Senato della Repubblica.” “E’ stata una soddisfazione enorme, dichiara Andrea Capannelli presidente dell’Associazione Carnevale.

Per raggiungere questi risultati i nostri volontari lavorano per tutto l’anno con abnegazione e professionalità per portare avanti la tradizione centenaria.” “In questi anni abbiamo visto crescere questa manifestazione, racconta Guido Albucci di Valdichiana Village main sponsor del Carnevale, e siamo molto orgogliosi di continuare a sostenerlo.”

Anna Bernardini direttrice Istituto Omnicomprensivo Guido Marcelli di Foiano. “Abbiamo una collaborazione attiva con il Carnevale e che ci da grandi soddisfazioni, dichiara Anna Bernardini direttrice dell’Istituto Omnicomprensivo Giudo Marcelli di Foiano

. I nostri studenti hanno l’opportunità di conoscere e collaborare alla costruzione del Carnevale, un’esperienza altamente formativa.” Presenti anche gli Assessori Elena Bigliazzi, Gabriele Corei e Elena Luna Donati e i presidenti dei quattro Cantieri Massimo Ciccarelli per gli Azzurri, Francesco Capecchi per Bombolo, Iacopo Liberatori vice presidente dei Rustici e Paolo Vespi per i Nottambuli. Il progetto grafico e di comunicazione è stato affidato, come di consueto, al direttore artistico Roberto Cateni.

Per questa edizione il tema centrale sarà la figura femminile di Zinfarosa, la regina del Carnevale, ma i temi femminili saranno il filo conduttore di tutto il carnevale che avrà anche eventi ed occasioni di impegno sociale per il contrasto alla violenza sulle donne.