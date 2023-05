Ricettazione e furto Denunciato trentenne

Ricettazione e guida senza patente. Per questi reati, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Città di Castello hanno denunciato un cittadino di origine ucraina di 33 anni, residente a Sansepolcro, per i reati di ricettazione e guida senza patente. Nel pomeriggio di mercoledì a San Giustino, una pattuglia del Radiomobile di Città di Castello ha proceduto al controllo di un’autovettura guidata dal giovane straniero che abita nel capoluogo biturgense. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo era privo di patente di guida, poiché mai conseguita ed è risultato anche che l’autovettura era stata rubata nello stesso pomeriggio a un 71enne di Chiusi della Verna. Il 33enne ucraino è stato accompagnato in caserma ed è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia per i reati di ricettazione e guida senza patente.