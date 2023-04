Ricettario rubato al medico Decine di prescrizioni: denunciati due informatori

di Laura Lucente

Prima il furto di un ricettario ad un medico, poi la compilazione fraudolenta delle prescrizioni e infine il tentato acquisto dei medicinali in una farmacia.

Ma sulle loro tracce, grazie ad una attenta indagine, c’erano i carabinieri che li hanno individuati e colti con le mani nel sacco. A finire nei guai due informatori farmaceutici italiani, per altro già noti alle forze dell’ordine, da tempo residenti nell’aretino.

A beccarli ci hanno pensato i militari della compagnia di Cortona che li hanno denunciati con l’ipotesi di reato di ricettazione e sostituzione di persona. Le indagini sono partite dopo la denuncia, da parte di un medico di famiglia di Arezzo del furto di un ricettario dal suo studio. Sparito dalo tavolo dove lo teneva pronto per prescrivere farmaci ai suoi pazienti. Uno defli strumenti di lavoro di un medico che difficilmente dimentica.

I Carabinieri della stazione di Cortona, nel corso di uno specifico servizio di osservazione e pedinamento, hanno sorpreso i due malintenzionati nella flagranza del reato mentre all’interno di una farmacia del cortonese tentavano di utilizzare le ricette mediche di provenienza fraudolenta.

Circa una decina le prescrizioni finite sotto la lente d’ingrandimento, alcune presentate direttamente nelle farmacia cortonese altre trovate in tasca ai due informatori pronte, con tutta probabilità, ad essere utilizzate, in altri presidi sanitari della provincia.

Tra i medicinali prescritti, figurano anche antibiotici. I militari cortonesi, dopo le formalità di rito hanno denunciato in stato di libertà i due soggetti e hanno posto sotto sequestro penale le ricette mediche rubate. Le indagini dei carabinieri proseguono. Restano ancora da chiarire alcuni elementi, tra cui l’utilizzo dei medicinali prescritti illecitamente e se altri casi analoghi fossero riconducibili ai due informatori farmaceutici coinvolti. Intanto, sempre i carabinieri della compagnia di Cortona hanno portato a termine nella nottata di venerdì un servizio straordinario di pattugliamento del territorio di competenza per prevenire ed eventualmente reprimere fenomeni di illegalità diffusa e identificare eventuali soggetti di interesse operativo. Diversi i posti di controllo organizzati lungo le principali arterie della Val di Chiana. In particolare, anche alla luce dei furti verificatisi nelle attività commerciali Trony di Cortona e di Foiano della Chiana, sono stati effettuati posti dei controllo con la collaborazione della Polizia Municipale di Cortona e di Foiano della Chiana proprio dei negozi. Sono state complessivamente identificate 157 persone e 79 mezzi.