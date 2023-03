Ricetta salva-cinema Prima la colletta Eden Ora due aretini guidano l’operazione a Firenze

di Alberto Pierini

Non si sono parlati, non si sono neanche imitati. Ma ad un’ottantina di chilometri l’uno dagli altri hanno preso la stessa decisione. Rivolgersi al pubblico. Quello che li ha resi forti e che almeno per una fase è mancato, penalizzato dal lockdown e dalla pandemia. Ma che continua a scommettere sui cinema.

Dall’Eden allo Spazio Uno. Dall’unica sala del centro ad uno dei punti di riferimento d’essai più importanti della regione. Due mondi diversi, una stessa ricetta. Con un fil rouge in salsa aretina.

Perché i titolari del cinema fiorentino hanno entrambi le radici qui da noi. Cristina Baiocchi è di Castiglion Fibocchi, Giuseppe Giuliattini è proprio aretino. Le loro strade si sono incrociate nel capoluogo, dove vivono. Ma sono rimasti molto legati alle loro origini. "Sì – conferma Giuseppe – ne siamo orgogliosi e ci torniamo spesso". Secondo i tempi del cinema. Che in questo caso è ripartito di slancio dopo il tunnel. "Andiamo forte, la scelta di pellicole di qualità ci premia". E quindi la scelta di battere il ferro finché è caldo. Non è in ballo la sopravvivenza, come era stato per l’Eden, ma la voglia di andare oltre.

"Il proprietario del palazzo vuole puntare su condomini, noi vorremmo rilanciare: con quattro o cinque sale, tutte d’essai". Ma tra andare bene e avere le risorse per un’operazione del genere ce ne corre e parecchio. Da qui la decisione di pescare tra il pubblico. E non solo.

"Oltre agli appassionati che sono tanti scommettiamo anche sugli sponsor, ai quali l’idea sta piacendo". Siamo all’inizio di un percorso che non sarà breve. Ma che è partito a gonfie vele. Una raccolta fondi che non mette in discussione il futuro delle sale. "I nostri spazi comunque resterebbero" conferma Giuseppe. Ma strizza l’occhio al futuro e un po’ al passato.

"La forza del cinema è sempre stato il passaparola: un film arriva, la gente lo guarda, ne parla bene, gli spettatori si moltiplicano. Ma se tieni un film in piedi tre giorni, che passaparola fai?". Da qui l’idea: più sale e alcune con programmazione continuata.

E’ lo specchio di un cinema che, qui come a Firenze, prova a resistere o addirittura ad allargarsi. Il periodo del lockdown era coinciso con l’escalation delle piattaforme, il film visto a casa, secondo i pollici dei propri schermi. E ancora, almeno ad Arezzo, il pubblico non è tornato quello di prima.

Difficoltà alla multisala, come confermano gli orari degli spettacoli, più diradati di prima e senza alcune finestre, come le proiezioni notturne del sabato. Difficoltà all’Eden, fino a metterne in discussione il futuro. Quello prossimo ora è garantito, almeno fino a dicembre. Quello più remoto è ancora in bilico. Ma la nuova idea è l’apertura alle scuole, gli orari mattutini. E chissà se anche questo non traccerà una strada anche a Firenze.