Ricariche elettriche avanti tutta Altre 60 postazioni, via al progetto Così la rete in città e nelle frazioni

La giunta ha detto sì. Sì al progetto di Atam, elaborato dal presidente Bernardo Mennini in accordo con il Comune, per disegnare un pezzetto della futura smart city. La città tecnologica, attrezzata almeno sul trasporto privato. Che zitto zitto, anzi in genere abbastanza rumoroso, sta voltando le spalle alla benzina e al diesel per abbeverarsi alla corrente. E le "cannucce" sono quegli ingombranti cavi blu di collegamento tra il serbatoio e le colonnine di ricarica.

Lo avevamo anticipato: ne arriveranno altre sessanta. Che poi in realtà sono 120 punti di ricarica, essendo postazioni tutte doppie. Una svolta copernicana visto che attualmente la batteria a disposizione degli automobilisti è di sole 13 colonnine. Più qualcuna privata ma almeno sul piano Atam il quadro è quello.

Non solo: via via qualcuna deve essere riparata e il lotto si assottiglia. Mentre gli utenti si moltiplicano: in testa quelli che hanno scelto un’alimentazione ibrida e ronzano intorno alle postazioni alla caccia di una libera.

A breve arriverà la schiarita. Quanto a breve? "Conto di avere a disposizione una buona parte dei nuovi impianti entro fine anno" risponde lo stesso Mennini. E’ ottimista di natura, magari qualche mese in più andrà non ricaricato ma caricato: però i tempi non saranno lunghi.

Anche perché si tratta di affidarsi ad un consorzio, il Consorzio Energia Toscana. Sarà lui ad installare le postazioni a spese sue, a occuparsi della manutenzione o eventuali problemi. Tutto in cambio dei profitti relativi.

Ma arriviamo alla mappa, il pezzo forte della delibera adottata dalla giunta. Le attuali centraline restano: sono alla Cadorna, all’Eden, due al parcheggio di via Pietri, vicino al Tribunale, due al parcheggio Mecenate, in via Rismondo all’angolo di via Veneto, due al parcheggio San Donato, in via Fratelli Lumiere e in via Puccini (quindi entrambe in zona Fiorentina Pratacci) e una alla sede Atam di Ceciliano.

Quelle nuove? Carta e penna. Via Guadagnoli, via Rodi, via Assab, piazzetta Sant’Andrea, viale Buozzi, piaggia del Murello, vicolo della Palestra a San Lorentino. Un respirone e avanti. Parcheggio via Tarlati, via Emilia, via Lazzeri e via Bucciarelli Ducci al Fonterosa,. Quattro al Giotto: Via XXV Aprile, piazza Giotto, viale Gramsci alla piscina e via Divisione Garibaldi allo stadio di atletica. E ancora in via Donatello (zona Mecenate) e altre tre a Saione: Campo di Marte all’angolo con via Alberti, via Cecchi all’angolo di via Pasqui e al Cas di via Romana. In zona San Donato Pescaiola in via Kennedy e in largo 1° Maggio, a Tortaia in via Alfieri e in via Parini, zona Calamandrei in via Martiri di Civitella e in via Donat Cattin. In zona Montefalco al parcheggio Baldaccio, in via Alpe della Luna e in via Marco Perennio. Tra Fiorentina e Pratacci ad Arezzo Fiere e alle Caselle.

E poi a Staggiano, Palazzo del Pero, Santa Firmina, Rigutino, Olmo, san Zeno, San Giuliano, Indicatore, Quarata, Giovi e la Chiassa Superiore. In diversi casi le colonnine saranno due. Totale 60. Alcune veloci, quindi con tempi di ricarica rapidissimi. Beh, come fare benzina no?

Alberto Pierini