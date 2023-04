Ribaltone morti sul lavoro Arezzo cede la maglia nera

di Angela Baldi

Dopo il brivido di un anno fa, c’è il "ribaltone Arezzo" nella classifica dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre. Siamo passati dal quinto posto in Italia con 5 morti al 30 aprile 2022, alla posizione 41, con zero incidenti mortali. Ad Arezzo, in sostanza, è stata invertita. I dati diffusi dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro per il 2023 sono aggiornati al 28 febbraio e riguardano le statistiche degli infortuni mortali con l’esclusione degli infortuni in itinere. Arezzo è quarantunesima con indice di incidenza pari a zero su 148.589 occupati.

Maglia "nera" 2023 è Cremona con 5 casi totali, seguono Rovigo con 2, Verbano, Nuoro e quinta Terni con un caso ma indice di incidenza 12,1% sugli occupati. Terni si trova nella posizione ricoperta da Arezzo un anno fa. Anche se i casi qui erano superiori. Ad aprile 2022 eravamo quinti in classifica tra le proivince per morti sul lavoro. Un triste primato per Arezzo sui primi quattro mesi dell’anno scorso: 5 casi al 30 aprile 2022, che ci vedevano ai vertici della graduatoria nazionale in base all’indice di incidenza sugli occupati che a quella data erano oltre 145mila, meno di oggi. Tradotto, c’erano città come Verona che un anno fa avevano più morti di noi, 8, ma impiegavano più lavoratori e vedevano quindi la percentuale di incidenza più bassa della nostra al 19,8 contro il 34,5 di Arezzo. Una percentuale azzerata a febbraio 2023. La cifra è data dal numero di infortuni mortali ogni milione di occupati.

Come mai il "ribaltone" in appena un anno? A provare a leggere il dato è Mirko Marinelli, presidente provinciale Amnil. "In base ai dati Inail sugli infortuni in effetti quest’anno sia come denunce di infortuni che come morti siamo in calo rispetto all’anno scorso. Se fino a un anno fa in Italia si registravano tre morti al giorno, quest’anno siamo a neanche due morti. Probabilmente un anno fa con la ripartenza frenetica del lavoro post Covid e la fretta delle aziende di recuperare terreno, era stata trascurata la sicurezza".

Per Marinelli "non siamo diventati bravi tutto insieme, gli infortuni sono sempre molti anche se non mortali, migliaia al giorno in Italia. Ma tanto è stato fatto a livello di comunicazione. Nella nostra provincia nei primi due mesi dell’anno non ci sono state vittime. Speriamo che il trend positivo vada avanti. C’è sicuramente più consapevolezza e il tema della sicurezza viene interiorizzato, le persone capiscono che tornare a casa dal lavoro deve essere la priorità. È fondamentale non abbassare mai la guardia".