Ribaltone Fimer: risale la McLaren Ma giallo Cda nel gioco dei sorpassi

di Alberto Pierini

Non vanno mai a letto certi di quello che troveranno la mattina. Non si svegliano mai senza la sorpresa nel comodino. E’ l’incubo degli operai Fimer. Testimoni non muti ma allibiti di una vertenza senza precedenti.

L’ultima svolta? La GreybullMcLaren è di nuovo in corsia di sorpasso. Con uno scenario dal sapore antico, anzi recente: un ponte con la proprietà, un accordo che addirittura c’è chi assicura sia stato già firmato. Ma anche il possibile nulla di fatto al varco.

Non la foto di un sorpasso ma un video, di quelli nei quali non capisci chi sia davanti e chi sia dietro. Il punto fermo c’è: Luca Bertazzini, il consigliere di amministrazione che finora ci ha messo la faccia e ha preso i fischi, si è dimesso. Le ha comunicate ufficialmente, il collega Pierre Brochet (con lui nell’ultima udienza del tribunale aretino) le ha confermate anche alla controparte. Una mossa che ha scatenato i musi lunghi e riacceso il rebus.

Non perché tutti fossero innamorati dell’ingegnere, ci mancherebbe, ma perché bene o male le assicurazioni e le promesse, comprese le ultime di domenica, erano arrivate da lui: da remoto o in carne e ossa, sorta di interlocutore unico. Quindi?

In serata ecco lo scenario che non ti aspetti. In base alle indiscrezioni c’è stato un nuovo contatto tra il fondo inglese Greybull e la famiglia. Spinto fino alla firma? Qui le voci si rincorrono ma le più attendibili, in un quadro frammentato, dicono di sì.

Ma...è chiaro che per avallare una mossa del genere ci vuole il Cda. E un Cda nuovo, viste le critiche pesantissime di quello attuale alla Greybull, considerata nei fatti inaffidabile e non in possesso delle risorse necessarie a completare l’operazione. L’interlocutore via via perso e ritrovato imporrebbe di avere interlocutori diversi per andare fino in fondo.

Ma per ora non li ha. Bertazzini si è dimesso, è vero e ufficiale almeno questo, ma l’organismo è fatto di tre membri: se due restano il Cda rimane in piedi. E a occhio non c’è accordo con Greybull che tenga, è una di quelle strade che pare refrattario a percorrere. E così le immagini del sorpasso evaporano, come in certi film francesi, nella nebbia, di nuovo fitta.

Se il Cda è l’organo rappresentativo della proprietà ma imbocca una strada diversa da quella di chi rappresenta, quale è il suo margine di manovra? E se la proprietà sa bene che il Cda non si schioda, siamo poi così certi che sia pronta a cavalcare la svolta fino in fondo? Tra l’altro siamo in una fase concordataria e l’eventuale cambiamento del Cda dovrebbe passare da una richiesta ai giudici.

In questo clima gli operai stanno lavorando a piccoli turni, non consentendo i rifornimenti una corsa produttiva come quella dei bei tempi. E il tribunale di Milano sta cominciando a vagliare la documentazione fornita dal Cda sulla scia della scelta di Clementy, che in queste ore rischia di passare da promessa sposa a fidanzata tradita. In un incrocio frenetico di ruoli nel quale gli scenari economici sorpassano in tromba la commedia dell’arte.