Ribaltone Fimer: accordo nella notte tra l’azienda e la Greybull-McLaren, se arriva l’ok dei giudici il lavoro può ripartire

Arezzo, 16 giugno 2023 – Il thriller Fimer continua: e non risparmia alcun colpo di scena. Mentre si attendeva solo la sentenza del tribunale e l’eventuale amministrazione straordinaria, la notte porta consiglio.

In nottata è stato infatti firmato l’accordo tra la proprietà, la famiglia Carzaniga, e la MacLaren-Greybull, in pratica esautorando un’altra volta il Cda di turno. Una notizia della quale non c’è ancora l’ufficialità ma che è confermato da fonti assolutamente autorevoli.

I soci inglesi, cacciati via dalla porta dalla nota con la quale il nuovo Cda ne giudicava la scarsa affidabilità e la insufficiente solidità economica, rientrano non dalla finestra ma dal portone.

Un accordo diretto con la proprietà, che fissa il passaggio di mano dell’azienda e blinda il ribaltone, essendo stato deposittato già in tribunale.

Una partita della quale si conosceranno in giornata i dettagli e le condizioni ma che è appesa ad un ultimo chiodo: il via libera da parte del presidente del collegio Federico Pani.

Pani si era riservato la decisione al termine dell’udienza di mercoledì e che mantiene integra la possibilità di definire lo stato di insolvenza e quindi l’amministrazione straordinaria.

A questo punto l’accordo porterebbe all’uscita di scena della famiglia Carzaniga. In compenso entrerebbero in fasi successive i famosi 50 milioni di liquidità che erano previsti fin dal primo accordo con la società inglese.

Intanto nell’azienda l’occupazione prosegue senza interruzione, con turni regolari di una decina di dipendenti ogni sei ore, notti comprese.

Occupazione, avevano confermato i sindacati mercoledì dopo l’udienza, che sarà prolungata fino alla soluzione definitiva e quindi alle condizioni per la sospirata ripresa produttiva.

Se il giudice desse il via libera a questa soluzione a questo punto l’attività della fabbrica sarebbe pronta a ripartire.

La ripresa non ha di certo problemi di commesse: ce ne sono in abbondanza, per oltre un milione di euro, con i clienti che per ora hanno continuato ad aspettare lo sblocco della vicenda.