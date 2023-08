Riapre il parcheggio dei pini L’area era chiusa da mesi Piazza Matteotti in stand-by

di Luca Amodio

I lavori sono conclusi: domani mattina il taglio del nastro ufficiale. Sarà una nuova vita per il parcheggio del Parco Presentini, o meglio: "dei pini" come è conosciuto dai castiglionesi e non, che da domani avrà una nuova veste.

Riqualificazione e messa in sicurezza: queste sono state le parole d’ordine dell’amministrazione che nella fine del mese di aprile aveva iniziato i lavori in una porzione dell’ampia area di sosta a due passi dal centro storico, a fianco della Collegiata e sopra via Bartolomeo della Gatta.

Il cantiere aveva preso il via nel pieno della primavera quando il paese era nel clou delle iniziative del Maggio Castiglionese.

Il forte afflusso di turisti in vista degli eventi e una trentina di posti auto messi in stand by per qualche mese aveva fatto storcere il naso a qualcuno, anche ad alcuni commercianti, tra cui anche la sezione locale del Partito Democratico, che aveva sollevato come il tempismo non fosse affatto azzeccato. La replica era subito arrivata dall’amministrazione che aveva spiegato come l’intervento andasse messo a terra in un periodo primaverile estivo: le precipitazioni invernali avrebbero potuto infatti compromettere il buon esito dei lavori, avevano spiegato gli amministratori di Palazzo San Michele. I lavori si sono conclusi in questi giorni e venerdì 4 agosto è in programma l’inaugurazione.

L’intervento, per un totale di 240mila euro, sostenuti interamente dal municipio castiglionese, è servito per mettere in sicurezza il piazzale del parcheggio, che le radici dei pini avevano dissestato rendendo difficile parcheggiare la propria auto, se non pericoloso.

Per farlo è stato necessario sostituire - cioè rimuovere e impiantare ex novo - i pini malati presenti nel piazzale.

"Tutti gli alberi che verranno interessati sono stati valutati dagli afonomi come pericolanti dunque a rischio", aveva garantito il vice sindaco Devis Milighetti, che ha anche la delega ai lavori pubblici. "I pini - aveva detto Milighetti leggendo la relazione firmata dai professionisti - hanno un portamento contorto, con asse del gusto fuori dal baricentro e rigonfiamento dei tessuti in risalita".

Per i giardini di piazza Matteotti ci sarà invece ancora da aspettare. Rispetto alla data fissata all’inizio del cantiere, inizio estate, la deadline è slittata di qualche mese: circa 8-12 settimane di ritardo nella tabella di marcia. Si dovrà attendere almeno fine estate.

Il motivo? Ritardo nella consegna dei materiali da parte dei fornitori, aveva spiegato il comune in una nota stampa.