Riapre il bando del Servizio Civile in Aism

Arezzo, 19 gennaio 2024 – E’ stato appena pubblicato un nuovo Bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile in AISM, presso la Sezione Provinciale di Arezzo dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Consentirà a giovani e giovanissimi, purché non abbiamo ancora compiuto i ventinove anni d’età, di scegliere di collaborare con AISM e il suo movimento per impegnarsi a dare vita a progetti concretamente pensati per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

“Scegliere un progetto di AISM – dichiara il Presidente Provinciale Alessio d’Aniello - vuol dire avere un ruolo da protagonista nella comunità che ti è più vicina. I requisiti per svolgere il Servizio Civile in AISM sono pochi ma essenziali: avere entusiasmo e voglia di immergersi in un mondo giovane e di valore, credere in un mondo libero da SM.

Essere maggiorenni, ma non avere ancora compito 29 anni, garantire un impegno di circa 25 ore settimanali per 12 mesi; riceveranno un assegno per un anno di tempo, di oltre 500 €”. Sono due i progetti sui quali poter scegliere di impegnarsi.

Si chiamano: -Esserci per le persone con SM: accoglienza, relazione e risposte. -IN(Form)azione: accanto alle persone con SM per una informazione certificata e abilitante 1.ESSERCI per le persone con SM: accoglienza, relazione e risposte: Finalizzato al bisogno di supporto diretto della persona con SM e al miglioramento della qualità di vita quotidiana delle persone con SM e dei familiari all’interno della famiglia e all’esterno.

Questo progetto mantiene tutte le attività che AISM da sempre implementa per le persone con SM e potenzia le capacità di relazione e risposta con tutte le persone con SM e neo diagnosticati che ancora non usufruiscono del supporto di AISM o che non conoscono l’Associazione affinché possano entrare in contatto con la nostra rete di accoglienza e avere strumenti e informazioni adeguati all’affermazione dei loro diritti.

2. IN(Form)AZIONE: accanto alle persone con SM per una informazione certificata e abilitante. Un progetto centrato sull’ecosistema informativo e sull’accesso ai servizi per le persone con sclerosi multipla. L’informazione certificata e accessibile è fondamentale per avere una conoscenza più approfondita dei servizi territoriali e per un utilizzo più competente dei servizi stessi.

“Informazione e consapevolezza” sono condizioni essenziali perché il paziente sia effettivamente attivo, responsabilizzato e capace di esercitare un controllo efficace della patologia. Questo progetto svilupperà strumenti e metodologie innovative di informazione e presidio dei punti di contatto con le persone con SM e favorirà la comunicazione fra gli attori della presa in carico.

“Mi fa piacere ricordare a tutti – continua il Presidente Provinciale d’Aniello – che oltre ai posti ordinari, sono disponibili dei posti riservati ai giovani con disabilità, SM o patologie correlate (quali per esempio la neuromielite ottica).

I candidati che faranno domanda per questi posti riservati, dovranno presentare al momento del colloquio una certificazione della propria disabilità o autocertificazione”.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma ministeriale Domanda on Line (DOL - domandaonline.serviziocivile.it), dove è possibile scegliere un progetto di AISM inserendo il codice ente SU00114.

“Oltre al servizio civile, - conclude Alessio d'Aniello - ci teniamo a far presente che la nostra Associazione e la nostra Sezione Provinciale AISM è sempre aperta a nuovi volontari. Più siamo, più risposte possiamo fornire alle persone con sclerosi multipla!”