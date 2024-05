Riaperto il ponte sull’Arno. Costruito il sottopassaggio della bretella verso l’A1

E’ stato riaperto completamente al transito dopo un anno e sei mesi il ponte che unisce le sponde dell’Arno tra Terranuova e Montevarchi. L’infrastruttura, snodo nevralgico della rete viaria del fondovalle, era stata chiusa in modo parziale nel novembre del 2022 e lo stop si era reso necessario per dar corpo alle opere inserite nel primo lotto della bretella Le Coste – Casello A1. In particolare la costruzione del sottopassaggio di raccordo alla futura rotatoria prevista dal progetto proprio in località Le Coste. Ieri uomini e mezzi hanno provveduto a stendere l’asfalto definitivo iniziando dal versante che guarda l’abitato terranuovese, riconsegnato ad auto e camion già in mattinata, per poi proseguire sul lato opposto. Cala il sipario di conseguenza sulla viabilità alternativa, quel bypass lungo 190 metri costruito nell’area di accesso al ponte interessata dal cantiere del sottopasso e indispensabile negli ultimi 18 mesi per garantire lo scorrimento della circolazione. La prossima settimana, invece, l’intervento dovrebbe concentrarsi sulla rotonda creata ex novo, prospiciente il polo industriale e commerciale della città di Poggio Bracciolini. Entrano così in dirittura d’arrivo le operazioni per completare lo step iniziale della nuova arteria – dal costo di 7 milioni e 800 mila euro finanziati dalla Regione Toscana - il cui tracciato si svilupperà per 540 metri fino alla rotatoria. Da quel punto l’opera passa in carico alla Società Autostrade titolare del secondo lotto. La via correrà parallela alle corsie dell’Autosole, sfociando nelle vicinanze della barriera di ingresso all’A1, con la nascita di un’ulteriore rotonda subito dopo il nuovo ponte sul Ciuffenna. Per realizzare questa strada, lunga poco più di un chilometro, occorreranno 10 milioni di euro e 20 mesi di lavori. Un mosaico di infrastrutture di collegamento che una volta ultimato consentirà di migliorare i tempi di percorrenza in una zona ricca di insediamenti produttivi, dove sono occupate centinaia di lavoratori, e di realtà commerciali di richiamo per la clientela dell’intera vallata. Stando alle stime dei tecnici infatti la bretella assorbirà almeno un terzo dei veicoli che transitano ogni giorno su via Poggilupi, facendone abbassare sensibilmente il numero dalle attuali 25 mila a 17 mila unità.