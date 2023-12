Botte alla moglie, poi pubblica le sue foto senza veli. A processo per revenge porn

Arezzo, 15 dicembre 2023 – Dopo aver picchiato la moglie era stato cacciato da casa e così, per tutta risposta, ha preso delle foto di lei senza veli e le ha postate su whatsapp, rendendole di fatto pubbliche. Per questo un 50enne è finito a processo con l’accusa di revenge porn.

Il fatto è accaduto ad Arezzo e risale al 2022. L’uomo ha pubblicato sul suo profilo una foto della moglie mentre esce dalla doccia. L'ipotesi di reato è stata contestata dal pm Bernardo Albergotti, che in aula ha sostenuto l'accusa davanti al giudice Elena Pisto. Tutto avrebbe avuto origine, stando a quanto emerso in aula, dal rifiuto opposto dalla moglie ad un rapporto sessuale.

L'uomo avrebbe picchiato e minacciato di morte la moglie che per risposta lo avrebbe buttato fuori di casa. La donna, pochi giorni dopo, cosi come testimoniato in aula, avrebbe notato però una sua foto sullo stato whatsapp del marito sporgendo subito denuncia. L'udienza che ha ricostruito il caso è stata aggiornata al prossimo febbraio per la discussione e la decisione.