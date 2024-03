Retrovisioni di Ciriachi. Quando la bellezza si trova nell’ordinario

Aperta fino al 14 aprile presso Rosy Boa ad Arezzo e curata da Marilde Puleo è la personale antologica di Fabio Ciriachi, artista romano, classe 1944, che nella vita ha fatto mille lavori diversi, dall’artigiano al pastore, dal contadino all’operaio, occupandosi di pittura, di teatro, di fotografia e dal 1987, tornato a Roma dopo quindici anni, anche di scrittura. Con il titolo Retrovisioni: la bellezza dell’ordinario nella mostra aretina presenta cinquanta immagini dal 1968 al 1977 tra Parigi e Roma raccontando un decennio dalle "tinte forti" e carichi di grandi ideali. Partendo dall’impulso di registrare la realtà, le immagini di Ciriachi sono opere d’arte che diventano "attimi" carichi di significati grazie anche all’uso della luce naturale declinata secondo le ore della giornata. La ricca raccolta presentata presso Rosy Boa dimostra come l’intero percorso creativo di Ciriachi sia mirato alla ricerca di temi sociali, di ritualità, e come scrive la Puleo, di volti e di momenti del mondo metropolitano, come i bambini che si nascondono nei vicoli di Roma o anziani appoggiati a chiacchera sui monumenti o donne iconiche, capaci di documentare le disuguaglianze.

Liletta Fornasari