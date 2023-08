Rete di telecamere a tutti gli accessi Poponcini: "Blindate le vie di fuga" Da ottobre l’autovelox di Federica

di Alberto Pierini

"Farei qualunque cosa nel nome di Federica". Federica, la ragazza di 22 anni morta a Vitiano, in una carambola provocata da chi, senza pensare, guidava a oltre 130 chilometri l’ora. Aldo Poponcini, un po’ da comandante dei vigili ma forse soprattutto da nonno, quella notte di ottobre del 2022 non riesce a dimenticarla. E lo sguardo disarmante di quella ragazza ancora meno.

"Per la sede del nuovo autovelox ho scelto il punto esatto di quell’incidente: in fondo glielo dovevo".

Federica Canneti è morta lì, quasi all’altezza della chiesa di Vitiano: e lì sorgerà a breve il primo strumento di controllo della velocità a riaccendere dopo 14 anni. Sulla destra per chi arriva da Castiglion Fiorentino, quasi di fronte al bar, a 70 metri dalle pareti della parrocchia. "Sono in corso gli ultimi passaggi, il Prefetto ci ha dato il via libera, poi l’acquisto e il montaggio: conto che entro fine ottobre tutto sia a posto".

Tutto o forse niente: perché il dramma delle strade lo vive sulla sua pelle. E quello della 71 ancora di più. "Da sempre sono convinto che la causa stia nei comportamenti sbagliati di chi guida: distrazione, imprudenza, superficialità". E gli fa male che spesso siano proprio i giovani a dare il peggio di sè.

"C’è qualcosa che non capisco: non solo sulle strade, come se esprimessero un malessere profondo che dalla guida si allarga alla movida o al divertimento". La sua rete di controllo ideale in fondo partirebbe dalle scuole o anche dai campi di calcio dei ragazzi, dei quali è innamorato e ai quali dedica i suoi rarissimi momenti liberi. Ma poi si rimette il cappello da comandante e pensa al resto.

E il resto è un piano ambizioso, già in fase di decollo, Una vera e propria "cinta di sicurezza" intorno alla città, di proporzioni mai viste in passato. Ha messo la sua professionalità sulle innovazioni tecniche al servizio del Comune e il risultato sta arrivando.

"E’ un programma di lettura delle targhe immediata e inconfondibile. Senza possibilità di equivoci". Rientra nella risposta che il Comune sta mettendo su alle richieste partite dal Prefetto e dal Questore dopo gli ultimi colpi, in particolare al mondo orafo.

"Copriremo i venti punti di accesso alla città: accesso e quindi anche uscita, blindando le vie di fuga che gli autori di furti o rapine usano per dileguarsi". E purtroppo spesso riuscendoci, anche se le indagini di polizia e carabinieri non mollano di un centimetro. Sulla tecnica di riconoscimento delle targhe non fornisce dettagli, per prudenza aspetta il momento giusto, quello nel quale tutti i pezzi saranno al loro posto. Però è stato scelto sul filo della innovazione tecnologica, la stessa che lo porta ogni anno a Riccione alle giornate della polizia locale, un pozzo infinito di invenzioni.

In parallelo non si dimentica i vecchi metodi: come il pattugliamento o i posti di blocco. "Sulla 71 ho deciso di concentrare gli sforzi, naturalmente sempre in accordo con i miei uomini, grazie ai quali arriviamo oltre quanto sarebbe consentito dalle attuali forze". Quota 100 vigili? No, siamo ancora lontani. Mentre si avvicinano i giorni della Giostra e quei giovani li sente "ribollire" perfino davanti all’evento che lui ama di più. "Avverto tensioni, che non mi piacciono: lancio un appello a tutti per tenere gli occhi aperti".

Pausa. "È una festa, non una battaglia". Forse se potesse porterebbe chi perde la testa per una lancia su quella curva di Vitiano, gli regalerebbe la foto del sorriso spezzato di Federica. Lì dove il nonno e il comandante della municipale si incrociano sotto lo stesso cappello.