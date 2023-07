Restyling San Giuliano: parchi, strade e scuola

Arezzo, 21 luglio 2023 – Una serie di interventi di riqualificazione hanno interessato la frazione di San Giuliano dove si sono conclusi i lavori sulla scuola, sul parco e su alcuni tratti di strada.

Sulla scuola dell'infanzia e primaria si è provveduto al rifacimento della copertura, sul parco Le Cooperative sono stati effettuati lavori di risistemazione degli arredi, delle strutture ludico sportive esistenti e la ripulitura, infine si è proceduto all'asfaltatura di alcuni tratti di strada che necessitavano di manutenzione.

Previsti ulteriori opere di riqualificazione sul parco di Valle del Vingone: su questo e sul parco Le Cooperative saranno installati anche nuovi giochi. “Resta prioritaria l'attenzione per le frazioni e l'intervento su San Giuliano lo conferma, ringrazio il consigliere Federico Rossi che ha recepito le segnalazioni dei residenti e per aver seguito puntualmente la programmazione dei lavori di manutenzione e recupero”, commenta l'assessore Alessandro Casi.

“La Lega di Arezzo è sempre attenta alle problematiche del territorio e porta avanti il proprio impegno per le frazioni nell'interesse dei cittadini. Ringrazio l'Amministrazione per aver risposto puntualmente alla richiesta di interventi, in particolare l'assessore Casi che dopo un sopralluogo ha attivato immediatamente gli uffici competenti”, dichiara il consigliere Federico Rossi.