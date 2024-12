Restyling del parcheggio interrato di Piazza del Popolo ad Arezzo: tecnologia e sostenibilità

di Papi GaiaAREZZOIl parcheggio interrato di Piazza del Popolo si rifà il look. Si è concluso in questi giorni un importante intervento di rigenerazione di un’infrastruttura pubblica strategica per la mobilità urbana della città. Al suo interno sono stati realizzati interventi grafici, che decorano gli spazi del parcheggio, non solo migliorando l’estetica dell’ambiente, ma accompagnano i visitatori verso il cuore del centro, restituendo al rientro un’atmosfera di accoglienza e comfort.

A fianco degli interventi estetici, sono stati introdotti importanti aggiornamenti tecnologici che rendono le operazioni di accesso, pagamento e ricerca del veicolo più rapide e sicure.La sicurezza è stata ulteriormente potenziata grazie a un sistema avanzato di monitoraggio, che permette una gestione più efficiente degli spazi e un controllo continuo dei movimenti all’interno della struttura.

Inoltre, è stato implementato un innovativo sistema di filtraggio delle polveri sottili, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e favorire un ambiente più salubre per i cittadini. Il progetto è pensato anche per essere aperto a future evoluzioni, puntando a rendere il parcheggio sempre più connesso e integrato con altre soluzioni di mobilità, nell’ottica di una città sempre più sostenibile. Infine, all’interno del parcheggio sono ancora disponibili in diritto di superficie gli ultimi box auto: una risposta concreta alle esigenze di sosta di residenti e operatori del centro storico.

"Il restyling del parcheggio di Piazza del Popolo rappresenta un importante passo verso la modernizzazione dei nostri spazi pubblici. La struttura oggi è più funzionale, sicura e tecnologicamente avanzata - spiega Alessandro Casi, assessore alla mobilità. - Questo intervento, che va a favore di residenti, turisti e lavoratori, contribuisce a rendere Arezzo sempre più accogliente e all’avanguardia. In un periodo storico in cui l’amministrazione sta investendo molto nella rigenerazione degli spazi urbani, rendendo anche più sicuro lo spazio pubblico, è con grande soddisfazione che accogliamo gli investimenti, sull’area di Piazza del Popolo, rivolti al medesimo obiettivo. Per questo siamo veramente orgogliosi dei risultati raggiunti e confidiamo nell’apprezzamento dei nostri concittadini per quanto realizzato".

"In un periodo di grandi cambiamenti, anche il parcheggio sta evolvendo. Con questo restyling, abbiamo voluto trasformare il parcheggio di Piazza del Popolo in una struttura intelligente, che si può integrare con altri servizi e soluzioni di mobilità" così Alessandro Labellarte, amministratore delegato di Parkinge S.r.l. del Gruppo Arpinge."Siamo molto felici di aver potuto investire in questo progetto, che non solo migliora l’efficienza dei parcheggi, ma risponde anche alle esigenze di una mobilità più smart e integrata- continua l’amministratore delegato -. L’obiettivo è rendere il parcheggio un punto di riferimento per la collettività, contribuendo a migliorare l’accessibilità alla città e la qualità dell’esperienza dei suoi visitatori. Grazie alla collaborazione con il Comune di Arezzo, questo intervento rappresenta un modello virtuoso di partnership pubblico-privata sia per migliorare da subito la vita quotidiana dei cittadini che per essere pronto ad adattarsi alle future esigenze di mobilità sostenibile".