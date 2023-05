Resta una città per bambini Qualità della vita da top ten Ma è in calo tra i giovani

di Alberto Pierini

AREZZO

Non è un paese per vecchi, anche se l’età media continua a crescere e le panchine del Prato si affollano. E’ un paese per bambini, la cui qualità della vita per il secondo anno di fila entra nella top ten nazionale. Lì dove comunque la città si gode con tutte le generazioni il lato sinistro della classifica, quello dei migliori.

E’ la sentenza, in sintesi, dell’ultima graduatoria del Sole 24 Ore: che studia passo passo il benessere, e quindi il malessere, della grande pancia del Paese. E una volta all’anno produce una hit parade generazionale.

Tre fasce: bambini, giovani e anziani. Il mondo in un fazzoletto, che si estende dai neonati fino ai nonni. Tra i bambini confermiamo il decimo posto di un anno. Un decimo posto che comunque ci tiene solo al terzo posto della Toscana: a sbocconcellare un po’ di fiele, visto che il primo è solidamente in pugno a Siena. Ma si sa, con i cugini è una rincorsa continua.

Un risultato frutto, come sempre, di una griglia di parametri, tra le cui pieghe non mancano risultati contrastanti. La classifica migliore la otteniamo sul verde attrezzato: quarti in Italia, un autentico punto di forza. E colpisce, tanto per divertirci a incrociare i più piccoli con i più anziani, che nella parallela graduatoria in capelli grigi, il risultato migliore lo conquistiamo sugli orti urbani. Ottavi in Italia: è quel piccolo "paradiso" che soprattutto gli anziani si ritagliano dietro la zona Baldaccio o lungo via Marco Perennio, piccole coltivazioni ricche di ingegno.

Ma torniamo ai bambini. Bene le attrezzature sportive e le palestre, benino la conoscenza alfabetica e matematica, malgrado gli sfondoni che non mancano. Male le rette delle mense, ottantesimi, pochi pagano quanto noi. Malissimo i delitti sui minori, gradino 88. E senza infamia e senza lode la spesa per i servizi sociali, 51°, nel mezzo del cammin della classifica. Bene gli asili nido, siamo al 26° posto.

Tra i giovani invece perdiamo colpi: 42° in Italia, nove posizioni meno di un anno fa. Sempre in una buona fascia ma con meno lustrini. Tanto che in Toscana abbiamo 5 città davanti a noi. Tra i punti dolenti l’età media dei parti: 75°, come dire che le giovani coppie fanno fatica a trovare la serenità anche economica, di fare dei figli. Peggio di quanto non ci regalino le classifiche economiche anche la valutazione sulla disoccupazione giovanile. Sopra di noi altre 50 città, per i numeri del nostro settore produttivo saremmo dovuti andare meglio.

Benino gli studi, il 24° posto tra i laureati spazza via i dubbi inoculati da altre graduatorie. Benissimo sui neet: undicesimi, sulla soglia della top ten. Saremmo un po’ in ritirata ma da queste parti la fascia di chi non studia e non lavora è ristretta. Male l’offerta di concerti ed eventi per i giovani: addirittura al gradino 87, per una città che ha saputo lanciare Arezzo Wave non è quel gran voto in pagella.

E gli anziani? In Italia siamo 45°: a mezza classifica ma con un bel salto in avanti rispetto ad un anno fa, quando eravamo ventuno gradini sotto. La zavorra è ricca di farmaci contro la depressione e e le malattie croniche, biblioteche giudicate carenti, qualche vuoto sul fronte dei geriatri e anche sui trasporti pubblici ritagliati sull’età.

Risaliamo molto sulla speranza di vita, trentesimi, e sulla disponibilità di infermieri. E saliamo di scatto sulla socialità: di anziani soli qui ce ne sono pochi. E’ già qualcosa.