Resistenza, quel filo che partiva dalle case Rete di aiuti dietro le battaglie in montagna

Camillo

Brezzi

La folta partecipazione (rispetto agli anni passati) delle cittadine e dei cittadini di Arezzo alla celebrazione del 25 Aprile al Monumento alla Resistenza al Poggio del Sole, con momenti musicali degli alunni del Liceo Musicale "Francesco Petrarca", mi ha ricordato quando il 20 Aprile 1995 invitai uno dei maggiori storici italiani, Pietro Scoppola, a presentare il suo 25 Aprile.

Liberazione. Anche in quell’occasione la Sala della Biblioteca Città di Arezzo era gremita, comprese studentesse e studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia (ora non c’è più) e tutti ascoltavano con attenzione e partecipazione l’illustre oratore. Il volume di Scoppola era uscito in occasione del cinquantenario della fine della guerra ed era appena passato un anno dalla nascita del primo governo Berlusconi che aveva visto (per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana) la partecipazione del Movimento sociale italiano, il partito di ispirazione neofascista.

Nella sua esposizione Scoppola, con metodo e rigore, affrontava quella delicata fase politica richiamandosi ai principi fondamentali del metodo storico: "occorre capire e distinguere, per non rimanere prigionieri di una storiografia condizionata dalla pretesa di condannare o di difendere". Collocata, quindi, la Resistenza in un più ampio quadro problematico, vale a dire quello del rapporto con l’identità nazionale, con i movimenti politici e popolari che partecipano alla guerra di liberazione, con la guerra mondiale e con tutti i drammi e le tragedie che la caratterizzarono (Shoah in testa), Scoppola ricordava con chiarezza che "l’8 settembre è certo il punto più basso della parabola ma è anche il punto di avvio di una ripresa del sentimento nazionale in un rinnovato rapporto con la libertà".

Tenendo conto dell’ampia storiografia (a partire dall’importante studio di Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza), Scoppola analizzava con finezza e con acume le condizioni di vita materiali, morali delle italiane e degli italiani in quei tragici venti mesi dell’occupazione nazifascista, e riferendosi appunto al “vissuto degli italiani”, metteva in luce disagi, paure, fame così come il manifestarsi di una nuova tessitura di rapporti di solidarietà, base imprescindibile per la formazione di una identità nazionale libera dalla retorica nazionalista del regime fascista e improntata sul rispetto dell’individuo, dei suoi diritti e dei suoi doveri di cittadino.

Da questo quadro ne conseguiva che il movimento resistenziale non era rappresentato solo da chi “andò in montagna” e “imbracciò il fucile”, ci furono popolazioni che aiutavano, nascondevano, rifocillavano, per cui la Resistenza fu tutt’altro che un fenomeno minoritario. E tracce profonde di questo legame erano visibili anche nell’aretino, dove la popolazione si segnalò in mille modi nell’appoggio a chi combatteva in montagna.

Pertanto Scoppola rileggeva in una nuova chiave la tesi dell’attendismo, della cosiddetta “zona grigia” (aspetti sui quali, va ricordato, molto prima degli storici sono arrivate la letteratura e la cinematografia), che hanno posto al centro l’analisi dell’esperienza umana.

Di fronte alla guerra mondiale (ora divenuta una guerra in casa) non si attende con indifferenza l’esito finale. L’immagine della popolazione italiana che “sta alla finestra” è rifiutata da Scoppola con una notazione quanto mai efficace: "Non si poteva stare alla finestra quando la finestra stessa, con la casa, crollava".

Scoppola, quindi, mostra la Resistenza in tutta la sua “ampiezza e complessità”, riportando alla luce anche i suoi momenti meno noti. Basta citare la strage dei militari italiani a Cefalonia e a Corfù; i 600.000 militari che rifiutarono di combattere per l’esercito della Repubblica sociale di Salò e pagarono con la prigionia nei campi tedeschi.

Il nesso tra Resistenza, Repubblica e Costituzione, altro aspetto attuale e centrale nell’odierno dibattito, era stato già evidenziato da Scoppola alla metà degli anni Novanta. Proprio legando il fenomeno della lotta armata e alle "innumerevoli forme della Resistenza civile di cui il paese fu teatro", si coglie meglio il significato storico della Costituzione che ha dato forma e ha consacrato i sentimenti e le speranze nutrite nel dramma della guerra dalla popolazione.

"La data del 25 aprile è dunque un punto di arrivo, come conclusione della guerra civile e liberazione del paese, ma è anche un punto di partenza per la ricostruzione democratica. In questo senso – nota Pietro Scoppola - l’antifascismo rimane come fondamento irrinunciabile della nostra Costituzione".

Basterebbe leggere le cento pagine del prezioso volumetto di Pietro Scoppola per sgombrare il campo dalle polemiche e da qualche sciocchezza che si sono ascoltate nelle ultime settimane. Oppure è sufficiente ascoltare o leggere la magnifica “lezione di storia” che ha offerto a tutte le italiane e agli italiani il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 25 Aprile dal Teatro Toselli di Cuneo.