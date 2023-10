Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, arrestato

Arezzo, 23 ottobre 2023 – La Polizia di Stato di Arezzo ieri sera ha proceduto all’arresto di un soggetto resosi responsabile di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Personale della squadra Volanti sotto la direzione di Marco Gallorini, è intervenuta in via Vittorio Veneto, all’altezza del Bar Europa, in quanto alcuni utenti avevano segnalato un soggetto che, in evidente stato di agitazione, stava lanciando oggetti in strada e rovesciando dei cassonetti.

Gli agenti individuavano immediatamente la persona in questione, iniziando l’attività operativa finalizzata alla sua identificazione. Fin da subito il soggetto risultava non collaborativo ed al fine di eludere il controllo spintonava gli operanti accennando un tentativo di fuga.

Solo la prontezza degli operatori, che già avevano intuito l’intenzione del soggetto e quindi avevano adottato tutte le cautele del caso e le indicazioni di tecniche operative consigliate in simili situazioni, non consentiva alla persona di darsi alla fuga e, vistasi alla fine bloccata, opponeva resistenza attiva ed iniziava una colluttazione con gli agenti.

Immobilizzato, è stato condotto in Questura ed arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in quanto nella colluttazione uno degli agenti riportava lesioni guaribili in 3 giorni.

L’arrestato, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, verrà condotta in Tribunale per l’udienza di convalida.