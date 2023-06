Regione Toscana stanzia mezzo milione di euro per messa in sicurezza idraulica del borro di Rantigioni

Mezzo milione di euro per concludere gli interventi di messa in sicurezza idraulica del borro di Rantigioni, principale immissario del torrente Faella nel territorio di Castelfranco Piandiscò. Li ha stanziati la Regione Toscana nell’ultima variazione di bilancio e serviranno per tutelare l’abitato dai capricci del corso d’acqua che nel 2013 esondò causando danni alle attività produttive e alle abitazioni, con oltre 200 nuclei familiari coinvolti e innumerevoli disagi. Con l’arrivo delle nuove risorse potranno essere realizzati il secondo e terzo lotto dell’operazione studiata per mitigare il rischio idraulico. Già nella primavera del 2022, infatti, grazie a un finanziamento di 1 milione e 343 mila euro del Ministero dell’Ambiente inserito nel Dods regionale, erano state inaugurate la cassa d’espansione con una capacità di laminazione di 3 mila metri cubi, necessaria a regolare il deflusso idrico nel segmento tombato della parte urbanizzata della frazione, e le opere di sbarramento trasversali per ridurre i picchi di piena e la velocità della corrente. Con gli ultimi due stralci funzionali verrà sistemata la sezione idraulica del tratto di alveo che scorre a cielo aperto.