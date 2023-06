Regione Toscana, "Sicurezza non può avere una visione di parte" dice l'assessore Baccelli

"La sicurezza è una cosa seria, sulla quale non si può avere solo una visione di parte, ma bisogna guardare al problema a 360° gradi".

A dirlo è l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli che risponde ai consiglieri Gabriele Veneri di Fratelli d’Italia e Marco Casucci della Lega."La loro presa di posizione - spiega Baccelli - guarda solo alle legittime aspettative degli abitanti di Santa Mama, ma non si cura del problema complesso dell’eliminazione del passaggio a livello, come richieste dall’agenzia nazionale per la sicurezza. La questione è è sempre stata al centro dell’attenzione. La scelta del Comune di Subbiano, è mantenere un passaggio pericoloso, rinunciando alla soluzione del sottopasso. In ogni caso- aggiunge l’assessore regionale -la Regione è ancora disposta a realizzare il sottopasso".