Regione, pronto il piano anti-ritardi. Baccelli: "Ci sono opzioni tecniche". E chiama l’Umbria per il treno lumaca

Binari percorribili, tecnicamente. Li stende sulla strada infuocata dei treni in ritardo l’assessore regionale Stefano Baccelli, pronto a presentare il ventaglio di opzioni a sindaci, pendolari e vertici di Rfi e Trenitalia. Si ragiona su soluzioni concrete nel vertice calendarizzato per il 16 aprile in Regione e convocato dall’assessore deciso a trovare una soluzione che tenga conto di tutte le esigenze, ma in particolare dell’efficienza del servizio per chi si muove in treno per lavoro o per necessità. Già nella riunione di dieci giorni fa, Baccelli aveva sollecitato i gestori del servizio ferroviario per il quale la Regione garantisce investimenti per 240 milioni all’anno, a trovare la quadra e a fornire numeri reali sulla tratta aretina della Direttissima e sulle fasce pendolari. Dati essenziali su cui basare analisi e confronto.

La riunione, poi aggiornata al 26 marzo era saltata per indisponibilità di Rfi e Trenitalia e su questo Baccelli osserva: "Si è sollevata una grande agitazione per il rinvio dell’incontro istituzionale inizialmente previsto per il 26 marzo. Tengo a chiarire che l’impegno della Regione per fornire un riscontro esaustivo a sindaci e pendolari va ben oltre un singolo incontro e non ha dunque subito alcuna battuta di arresto. Al contrario, gli uffici regionali hanno lavorato incessantemente per giungere nel minor tempo possibile a un’analisi completa delle opzioni valutabili". Una replica alle critiche sollevate dai pendolari alla quale, l’assessore cuce una sottolineatura: "Mentre l’incontro del 26 marzo – peraltro dedicato solo marginalmente ai disagi dell’Aretina – è stato rinviato su legittima richiesta di RFI, siamo pronti per esporre al territorio tutte le opzioni tecnicamente percorribili".

Tra i passaggi compiuti in questo periodo, c’è anche il dialogo "con il collega umbro Enrico Melasecche", con il quale giovedì 18 aprile Baccelli vuole valutare "ogni provvedimento utile a porre fine ai disagi registrati sul Regionale 4070"; treno che, pur non ricadendo nel contratto di servizio della Regione Toscana, registra un’elevata frequentazione di pendolari del Valdarno. "Ringrazio i sindaci per aver compreso che la risoluzione di problemi tanto complessi richiede tempi tecnici tesi a individuare le opzioni, verificarne l’efficacia e la fattibilità tecnica ed economica", osserva l’assessore che tra una manciata di giorni presenterà "le opzioni percorribili. Voglio essere chiaro, la Regione non imporrà nulla: una volta che avremo illustrato le alternative disponibili, passeremo la parola ai sindaci, affinché la scelta dell’opzione da percorrere sia quella maggiormente rappresentativa dei loro cittadini".

Al tavolo regionale oltre ai sindaci ci saranno i rappresentanti del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima e sarà quella la cabina di regia dalla quale dovrebbe uscire la fumata bianca. Unico paletto: no all’utilizzo della linea lenta. Su questo sindaci e pendolari sono pronti a "sdraiarsi" sui binari.

Lucia Bigozzi