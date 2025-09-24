Regionali. Il candidato dei 5 Stelle Pierazzi interviene sul tema sicurezza

Arezzo, 24 settembre 2025 – "La sicurezza non si garantisce solo con pattuglie e controlli, ma con politiche capaci di rendere le città vive, inclusive e partecipate”. Con queste parole il candidato al consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Tommaso Pierazzi, attacca le amministrazioni comunali guidate dal centrodestra ad Arezzo e Montevarchi, accusandole di non saper affrontare in maniera efficace un tema che resta tra le principali preoccupazioni dei cittadini. Secondo Pierazzi, i fatti parlano da soli: “aree di spaccio, episodi di violenza in pieno giorno, spranghe e bastoni impugnati nel cuore delle città non sono più eccezioni, ma sintomi di un disagio crescente”. A fronte di questa situazione, i sindaci del centrodestra continuerebbero a invocare unicamente un incremento delle forze dell’ordine.

“Un impegno – precisa Pierazzi – che ringraziamo, ma pensare che possa bastare il solo aumento dei controlli è una visione parziale e miope”. Il rappresentante del M5S rilancia una visione alternativa: “Una città è più sicura quando non lascia indietro nessuno, quando non esistono quartieri abbandonati, spazi bui o cantieri interminabili che generano degrado. È il decoro urbano, insieme al buon funzionamento dei servizi, a restituire fiducia e sicurezza quotidiana”. Da qui la proposta di ripartire dalle periferie e dai quartieri più fragili, sottraendoli all’isolamento e riportandoli al centro della vita cittadina. “La sicurezza – aggiunge – si costruisce 365 giorni l’anno, non si può ridurre a un mese di turismo di massa in Piazza Grande, mentre il resto del territorio è lasciato all’incuria”.

Pierazzi sollecita quindi un’alleanza ampia e costante: amministrazioni, forze dell’ordine, associazioni, operatori sociali e mondo giovanile. Tra le priorità, l’inclusione lavorativa e il contrasto al caporalato. “Occorre offrire alternative a chi è ai margini – spiega – con percorsi di formazione, tirocini e soprattutto con i PUC (Progetti Utili alla Collettività) che il Governo Conte introdusse e che lo stesso esecutivo Meloni ha dovuto mantenere per la loro importanza sociale. Laddove attivati, i PUC permettono a chi riceve sostegni al reddito di restituire alla comunità, valorizzando competenze e favorendo dignità e reinserimento”. Infine l’affondo politico: “La sicurezza non ha colore di partito. Ma usarla come bandiera di propaganda, senza affrontarne le cause profonde, significa solo alimentare paure senza proporre soluzioni concrete”.