Regionali, FdI: Alessandro Tomasi incontra cittadini e candidati a Bibbiena

Arezzo, 17 settembre 2025 – Giovedì 18 settembre alle 16.30, all’Ospedale del Casentino a Bibbiena, Alessandro Tomasi incontrerà i candidati della lista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali insieme a cittadini, militanti e simpatizzanti per discutere dei problemi e delle prospettive del territorio.

“Con questo appuntamento – dichiara la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di Fratelli d’Italia – confermiamo la volontà di costruire una Toscana nuova e forte, capace di voltare pagina dopo anni di disastrosa amministrazione.

Al centro ci sarà un tema cruciale come la sanità, che oggi rappresenta una delle emergenze più gravi della Regione. Liste d’attesa infinite, ospedali sotto pressione e servizi insufficienti sono il frutto di una gestione fallimentare che ha penalizzato i cittadini.

Con Alessandro Tomasi vogliamo restituire alla sanità toscana efficienza, vicinanza ai territori e attenzione alle persone, costruendo un modello moderno e sostenibile. Ma parleremo anche di sviluppo, lavoro e infrastrutture, perché la Toscana deve tornare protagonista e lo farà grazie alla concretezza e alla serietà di Fratelli d’Italia”.

L’incontro di Bibbiena sarà un momento di ascolto e di confronto, tappa di un percorso che porterà Fratelli d’Italia e Alessandro Tomasi a presentare la propria visione per il futuro della Regione, con l’obiettivo di restituire fiducia e speranza ai toscani.