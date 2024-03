"Regionale soppresso per guasto". Sulla pensilina scatta la protesta

"Per un guasto il treno regionale 4120 diretto a Firenze Santa Maria Novella non può proseguire la sua corsa". Nelle locomotive si scatena un boato: rabbia, per l’ennesima beffa. Centinaia di pendolari si alzano dalle seggiole, alcune sono ben "apparecchiate" con computer e libri visto che il viaggio è abbastanza lungo. Sono centinaia i viaggiatori della prima mattina che si riversano sul binario 2: chi con un trolley, chi una ventiquattrore, chi va al lavoro, chi all’università, chi deve prendere una coincidenza ad Arezzo. Qualcuno sbrocca: "Qui ci prendono in giro", dice ad alta voce un signore con una valigia. Chi è intorno lo guarda e annuisce scocciato. Sono le 7 di mattina e il capotreno della stazione di Castiglion Fiorentino ha appena dato notizia ai pendolari che il convoglio su cui sono seduti, e che intanto è arrivato nel paese della torre del Cassero, è soppresso. È il regionale delle 6.53 diretto a Firenze. Poco male, pensa qualcuno, tanto alle 7:.0 c’è un altro treno in arrivo. E invece no. "Diversamente da come annunciato il treno arriverà con un ritardo di 10 minuti", comentano i pendolari. Poi diventano 15 e, infine, 35, tutti di colpo. I disagi si sono ripercossi sulla linea convenzionale e il traffico è andato in tilt. C’è chi sbraita di nuovo, chi ride, ma solo perché è rassegnato.

Tra i pendolari c’è chi avvisa il capo che arriverà in ufficio un po’ più tardi e chi chiede al collega di università di tenergli il posto e di passargli gli appunti della prima ora visto che il quarto d’ora accademico non basterà a compensare il ritardo del treno.

Ma c’è anche chi deve prendere una coincidenza ad Arezzo: un Intercity per Milano (per andare a Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia) o un Freccia per Salerno (per raggiungere Roma o Napoli). I primi sono stati beffati in partenza visto che il loro treno partiva alle 7.20. I secondi ce l’hanno fatta, come si dice, "per un pelo". A costoro è toccato riprendere la macchina e, con il traffico mattutino della strada regionale 71, raggiungere il capoluogo da sé e, dettaglio non da poco, riuscire a trovare parcheggio.

Solo così sono potuti arrivare in tempo per prendere il loro treno ad alta velocità che - ironia della sorte - sono riusciti a "beccare" soltanto perchè anche questo era in ritardo di 15 minuti. E poi, una volta a bordo, fa notare qualcuno a bordo del convoglio non è stata consegnata nemmeno la consueta snack box con qualche leccornia da sgranocchiare. Insomma, un viaggio amaro: in tutti i sensi.

