Regala 3mila bulbi di zafferano: "Insegno il ciclo della natura". Il progetto per la Cesalpino

Ha donato oltre 3 mila bulbi di zafferano ai ragazzi della scuola media Cesalpino di Arezzo per far riscoprire ai ragazzi cosa significhi crescere un fiore. E’ il regalo di "felice anno nuovo" che Mauro Mazzieri, imprenditore di Castiglion Fiorentino, ha voluto confezionare agli studenti della scuola aretina. "Io sono innamorato del verde: vedo solo il verde e vorrei trasmettere anche alle nuove generazioni la mia passione", ci racconta entusiasta ed energico. Nella città del Cassero è titolare di un’azienda che vende articoli agricoli e di giardinaggio. Si chiama "Agri..infiore" e come ci dice il signore Mazzieri, "porto avanti con mio nipote, al quale sto insegnando quello che so, tutte quelle abitudini e tradizioni che stanno scomparendo, come ad esempio anche la coltivazione dell’aglione della nostra Valdichiana". Per dire quanto gli stiano a cuore quei saperi che forgiano la cultura della Valdichiana Mazzieri consegna anche agli acquirenti schede tecniche e consulenze in loco gratuite così da capire con sopralluoghi chirurgici quali siano gli eventuali problemi di vigne o coltivazioni. Insomma, il pollice verde c’è eccome, che tra l’altro vorrebbe trasmettere ai ragazzi di oggi. "Basta stare al telefonino!", ci dice ogni tanto mentre lo contattiamo.

Messo in contatto con la dirigente scolastica Guidelli dell’Ic Cesalpino, Mazzieri è venuto a conoscenza che l’istituto scolastico di Arezzo aveva bisogno di "un po’" di zafferano per fare alcuni progetti. Non se l’è fatto ripetere due volte che subito l’imprenditore castiglionese ha regalato 3mila bulbi di zafferano alla scuola che adesso dovrà piantare e raccoglierne gli stigmi dalla quale si ottiene la prelata spezia che oggi costa circa 90 euro al grammo. Impossibile, ci dice, fare una stima di quanti grammi ne verranno fuori: tutto dipende dal lavoro certosino che si fa per fare crescere la pianta. Così è nato il progetto Vivart attraverso il quale gli studenti avranno la possibilità di toccare con mano il ciclo delle stagioni e comprendere quanto sia importante la cura dell’ambiente che li circonda.

E non finisce qui: "una volta ottenuto lo zafferano questo potrà essere venduto dai ragazzi della scuola che così potranno mettere in piedi una sorta di fondo cassa con cui potranno fare acquisti da usare a scuola", ci dice Mazzieri che al concerto di Natale della scuola ha salutato i ragazzi. I complimenti arrivano anche da Castiglion Fiorentino, "Complimenti a Mauro per la donazione e alla scuola per il progetto - dichiara l’assessore all’agricoltura, Francesca Sebastiani".