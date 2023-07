"Refrattario al carcere": non è vero Il capolavoro del truffatore seriale

di Alberto Pierini

Da ora in poi per camminare otto ore al giorno sarà costretto ad andare avanti e indietro in una cella fino allo sfinimento. Ma non è detto sia poi così necessario. Perché dietro il certificato medico che lo dichiarava, in sostanza, refrattario al carcere c’era solo l’ultimo capolavoro di Roberto Meocci, il re delle truffe.

Lui, tanto bravo da spacciarsi via via per figlioccio di Andreotti o per fidanzato di una principessa del Bahrein. Con un "senso di giustizia" connaturato, ha via via incastrato imprenditori, poveracci ma anche boss della ’ndrangheta. Con uno aveva condiviso il carcere e pare ne fosse uscito, forse per fare una bella camminata, con 400 mila euro del compagno e la promessa blindata di investirglieli al meglio. Ma stavolta, se l’ultima accusa sarà confermata punto per punto, ha superato se stesso. Sulle spalle 12 anni di carcere definitivi. E un piano B quasi perfetto. "Non può stare in carcere, deve camminare otto ore al giorno". E’ la sostanza di un certificato standard, apparentemente firmato dall’Istituto Humanitas di Rozzano, gigante della sanità lombarda.

Per 4 anni tutto va liscio, finché qualcuno non ci mette il naso. Ad aprire un’inchiesta è la Pm Angela Masiello. Un’inchiesta per falso in atto pubblico: riservata quanto facilissima. Basta mandare un buon detective dalle parti di Rozzano e bussare alla porta dell’istituto.

Una diga davanti alle peggiori malattie, gli cascano le braccia davanti alla domanda: di quel certificato non sanno nulla. Sconosciuto al mittente. La sua "wild card" salta come un tappo, nessun medico, a quanto emerge dai controlli, si è mai neanche sognato di firmargli una "liberatoria" dal carcere come quella che aveva via via sventolato davanti ai magistrati.

Il reato contestato è falso in atto pubblico e naturalmente truffa, un’altra tacca sul suo cinturone. La scoperta viene indirizzata anche al magistrato di sorveglianza di Firenze, che senza pensarci troppo gli revoca le misure alternative. Il resto è una storia prevedibile.

I carabinieri si presentano a casa sua, invitandolo a seguirli, fino ad un carcere toscano dotato (non si sa mai) di un centro medico: e lui non fa una piega, con l’espressione tranquilla e quasi distaccata con la quale segue tutte le sue vicende giudiziarie. Quasi mai negando di aver fatto discrete truffe nella sua vita ma spesso ribattendo di esserne stato via via anche vittima,senza che nessuno glielo riconoscesse.

È successo anche nell’aula del tribunale aretino, alle radici di una causa Si è presentato così anche nell’aula del Gup Lara. Accusato dell’ennesima truffa ai danni di un imprenditore, causata da un figurone. Quello si lamenta di dover pagare una fideiussione da 900 mila euro, lui si spaccia da super industriale farmaceutico in grado di bloccare tutto. In realtà a bloccare quei pagamenti sarebbe stato il Covid ma la fiducia era conquistata, fino ad una quota da un milione e 400 mila euro.

"Eravamo d’accordo per dividerci tutto" la sua impeccabile linea. Che raramente fa breccia. Forse perché non vera. O forse perché i precedenti non lo aiutano.