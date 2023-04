Reddito su dell’8,5%, cambia la spesa Rallentano gli acquisti di automobili Bene smartphone ed elettrodomestici

Più soldi nel portafoglio ma meno consumi complessivi. Meno acquisti di auto, più invece quelli di moto, voglia di (ri)arredare casa e boom di acquisti per smartphone ed elettrodomestici. È la fotografia dei consumi degli aretini nel 2022 realizzata dall’osservatorio Findomestic. Sviscerando la ricerca, aumenta il reddito per abitante nell’Aretino ma rallentano i consumi dei beni durevoli, cioè quelli che non si esauriscono con il loro utilizzo, come l’acquisto di una macchina, di un telefono o di un elettrodomestico. Nel dettaglio: la ricchezza media degli aretini supera i 20mila euro - 20mila 825 euro a esser precisi - con un incremento sull’anno passato che segna un +8,5%.È il terzo surplus più ampio in tutta la regione ma il valore "nudo e crudo" è sotto la media regionale che vale invece 23mila euro. Per i consumi, nonostante la spirale inflazionistica e quindi l’aumento generale dei prezzi, si registra invece una lieve frenata in termini di esborso, il -2,5% per l’acquisto di beni durevoli, che corrispondono a una spesa per famiglia di circa 3mila euro.

Aggregando i dati, in tutta la provincia il valore totale dei consumi ammonta a 442 milioni. E’ questo il quadro tratteggiato da Findomestic che inserisce il "caso aretino" in un contesto regionale in discreto stato di salute. "La Toscana fa meglio della media nazionale in tutti i settori: dai mercati dei veicoli a quelli immobiliari che gli vale il podio nazionale", ha detto il responsabile della ricerca, Claudio Bardazzi.

Per quanto riguarda i consumi, in provincia mantengono la fetta più grande gli acquisti di veicoli anche se in termini di spesa complessiva si registra un netto calo. O meglio, diminuisce il mercato delle auto, del 13,4% di quelle nuove e del 5,8% di quelle usate; ma aumenta, seppur di poco +1,9%, quello dei motocicli che vale adesso ben 11 milioni. Poi, voglia di (ri)arredare la propria abitazione. Fra i beni della casa schizza l’acquisto dei mobili il cui mercato vale adesso ben 111 milioni con un incremento dell’8% che è il più alto della Toscana e il terzo in tutta la penisola.

Luca Amodio