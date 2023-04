Reddito di cittadinanza, i carabinieri scoprono 26 furbetti

Arezzo, 17 aprile 2023 – A finire sotto la lente di ingrandimento dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno è stato l’odioso fenomeno delle truffe in tema di presentazione delle richieste per la percezione del Reddito di Cittadinanza.

Tutto è iniziato dalla segnalazione da parte dei militari dell’Arma delle irregolarità riguardanti due soggetti, che nei mesi scorsi (a inizio Dicembre per l’esattezza) erano emersi quali indebiti percettori del beneficio.

In particolare: in un caso, una donna aveva svolto attività lavorativa come impiegata addetta alle pulizie di edifici, omettendo le dovute comunicazioni all'INPS entro i 30 giorni successivi.

In un altro caso, un uomo, ai fini di ottenere il reddito di cittadinanza, aveva attestato il falso a proposito dell'ininterrotta permanenza e residenza in Italia nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda.

A quel punto era chiaro agli occhi dei militari che avevano svolto le indagini – un pool formato dagli investigatori della Stazione Carabinieri di Cavriglia e dai colleghi impegnato sul fronte della Tutela del Lavoro, del Nucleo di Arezzo – che l’odioso fenomeno delle truffe nell’ambito della percezione del Reddito di Cittadinanza doveva essere considerato una pratica diffusa anche in Valdarno.

In poco più di tre mesi, collaborando con l’INPS, gli investigatori hanno passato ai raggi X le posizioni di decine e decine di percettori, facendo emergere molte incongruenze.

Accertamenti a 360 gradi, incentrati soprattutto sul possesso e la conservazione dei requisiti anagrafici, reddituali, oltre che di patrimonio immobiliare e sui beni mobili registrati.

Le irregolarità più diffuse erano perlopiù tre: - aver presentato domanda all’INPS per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza, dichiarando falsamente, al momento della presentazione, il requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due senza interruzioni.

Aver presentato domanda all’INPS dichiarando falsamente di convivere anagraficamente con figli minori di fatto residenti altrove.

E aver presentato domanda all’INPS dichiarando falsamente di non possedere beni durevoli. Nel complesso, le indagini hanno consentito di identificare e denunciare per truffa aggravata ai danni dello Stato finalizzata all’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza ulteriori 24 soggetti, tutti residenti nel Valdarno.

Gli investigatori hanno accertato che i soggetti denunciati avevano percepito illecitamente proventi per oltre 130mila Euro.