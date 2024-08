"Recupero impossibile per l’ex palazzina". Casi e Lucherini: "Salveremo il murales"

Ha sollevato un polverone in città, quasi quanto quello che si è alzato quando quelle mura, quelle dell’ex comando della caserma Cadorna, in piazza del Popolo, sono state abbattute e con loro si sono sgretolati i murales realizzati nel 2015 da due importanti artisti, Moneyless ed Eron, nell’ambito di Icastica. Polemiche sono arrivate dal mondo politico, dell’arte e da semplici cittadini. Oggi l’amministrazione ha deciso di rispondere ai numerosi attacchi: "La scelta di demolire l’edificio esistente, procedendo alla realizzazione di uno nuovo si dimostra adeguata" esordiscono gli assessori Alessandro Casi e Francesca Lucherini. "Partiamo dal presupposto che i lavori sono innanzitutto finalizzati a dotare Arezzo di un servizio importante come il Centro per l’impiego in una sede facilmente raggiungibile e in locali moderni. Questo è il primo punto da rimarcare e non c’è opera che non comporti alcuni disagi temporanei, oltre che polemiche, specialmente nella fase d’avvio" spiegano. "Preme sottolineare come ci abbiano guidato, nel valutare le opzioni in campo, considerazioni di natura tecnica, legate alle caratteristiche strutturali dell’edificio precedente e che, con soddisfazione, vediamo corroborate da quanto rileva la ditta esecutrice. Abbiamo infatti avuto conferma, durante la demolizione, come fosse più opportuno procedere con l’attuale sostituzione edilizia che con il recupero". E poi: "Quanto al murales, ribadiamo che nostra intenzione è salvarne comunque una parte, quella in basso, che può essere più agevolmente recuperata, ricollocandola in un punto della nuova palazzina per valorizzarne la visione e il ricordo".

Ga.P.