Recruiting day: una nuova iniziativa per chi si trova alla ricerca di lavoro

Arezzo, 23 giugno 2023 – Una mattinata di orientamento al lavoro dedicata a quanti sono in cerca di un impiego o desiderano cogliere nuove esperienze professionali.

È questo l’obiettivo alla base del Recruiting Day in calendario giovedì 29 giugno, dalle ore 9 alle ore 13, all’Auditorium Le Santucce di Castiglion Fiorentino. Organizzata dalla filiale d’Arezzo dell’Agenzia per il lavoro Randstad Italia, con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, l’iniziativa punta a mettere in comunicazione, in modo chiaro e preciso, le istanze provenienti dal mondo del lavoro sia in termini di domanda e che di offerta.

“Visto il periodo storico di forte scarsità di candidati disponibili e, parallelamente, la grande richiesta di manodopera da parte delle aziende, non solamente legata al picco stagionale estivo, ma anche per inserimenti a lungo termine, abbiamo pensato che una delle scelte migliori fosse quella di incontrare direttamente i candidati del territorio – illustra la Unit manager Annalisa Togni, responsabile della filiale aretina di Randstad Italia – Ringraziamo perciò il comune di Castiglion Fiorentino che, dando vita a questa opportunità di incontro tra domanda e offerta, si dimostra sempre vicino ai cittadini e sensibile al tema della ricerca del lavoro”.

Giovedì 29 giugno, alle 9, tutti gli interessati a prendere parte al Recruiting Day potranno dunque recarsi, muniti del proprio Curriculum Vitae, all’Auditorium Le Santucce (via Trieste 30), dove saranno accolti dai recruiter della Ranstad per un colloquio conoscitivo.

Durante la mattinata sarà, inoltre, possibile, candidarsi subito per le offerte maggiormente in linea con il proprio profilo ricevendo un immediato feedback del colloquio intercorso volto a evidenziare i punti di forza e i margini di miglioramento su cui i singoli candidati potranno lavorare.

"Da sempre la nostra Amministrazione è favorevole a sostenere questi eventi di recruiting che si svolgono sempre più frequentemente al fine di trovare profili adatti alle esigenze della nostra provincia e non solo – dichiara la consigliera comunale Beatrice Berti – Fino alla fine del 2021, abbiamo vissuto un periodo caratterizzato da un eccesso di offerta rispetto alla scarsità di domanda da parte delle aziende, durante il quale anche i profili più qualificati faticavano a inserirsi nel mondo del lavoro.

Da un po’, stiamo assistendo a un cambio di tendenza per cui sempre più aziende cercano personale, ma si trovano in seria difficoltà nel reperire figure adatte al loro ciclo produttivo. Giunti a questo punto, e sentendo sempre più spesso additare di lassismo soprattutto le nuove generazioni, credo sia doverosa un’analisi da parte degli attori del mercato del lavoro in maniera tale che offerta e domanda possano trovare il loro punto di equilibrio."