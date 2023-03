Record di turisti, Cortona brinda Ma ora stop alle strutture abusive "È un fenomeno da combattere"

di Luca Amodio

Ancora una volta è Cortona il comune con più turisti in tutta la provincia di Arezzo. Lo hanno certificato i dati provvisori pubblicati dalla regione Toscana sugli gli arrivi e le presenze nel 2022 nelle strutture ricettive che, quindi, non tengono conto dei forestieri della scampagnata "dalla mattina alla sera".

Nella città etrusca coloro che hanno fatto il check in una struttura alberghiera o extra (gli arrivi, nel gergo Istat) sono stati 53mila, trainati soprattutto dalla componente straniera che significa 30mila visitatori. Nel 2021 il numero totale si era fermato a 35 mila che comunque garantiva a Cortona il primato nell’Aretino (fatta eccezione per il capoluogo). Venendo alle presenze invece, cioè le notti trascorse nel borgo della Valdichiana, si arriva a ben 200 mila contro le 128mila del 2021. Con un rapido calcolo si calcolano poi le notti in media trascorse in città (presenze su arrivi) che per il 2022 sono circa 4. Il boom dei flussi sull’anno passato, su cui ancora pesava lo spettro del Covid, si vede anche nella tassa di soggiorno che, spiega il vicesindaco Francesco Attesti, ammonta a 50mila euro in più rispetto all’anno precedente. "Stesso incremento lo segnano gli ingressi al museo e all’infopoint", puntualizza Attesti, che ha anche la delega al turismo. Ma a Cortona le presenze potrebbero essere anche di più. Come aveva evidenziato anche un’indagine di Sociometrica sull’impatto del turismo sul Pil, nel comune più grande della Valdichiana 4 turisti su 5 scelgono la formula degli affitti brevi (case private, seconde case o, in alcuni casi, anche strutture abusive) che non sempre risultano nelle statistiche ufficiali. "Probabilmente se considerassimo anche le presenze sommerse potremmo essere al livello di Arezzo", commenta Attesti che, poi, sul fenomeno delle strutture abusive dichiara di "star elaborando delle strategie di contrasto al fenomeno".

Allargando lo sguardo all’intera vallata, ottimi risultati anche per Castiglion Fiorentino, che supera Poppi e si posiziona come il secondo comune più visto in tutta la provincia con 34 mila arrivi sfiorati (anno scorso erano 2mila) e 94 mila presenze. In Valdichiana, seguono poi "in classifica" Monte San Savino con 12 mila arrivi; Foiano e Civitella con 9 mila arrivi entrambi; Lucignano con 3471 e Marciano.