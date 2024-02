Recitazione poetica al buio alla Casa della Cultura di Piandiscò

Arezzo, 23 febbraio 2024 – Recitazione poetica al buio e al lume di torcia alla Casa della Cultura di Piandiscò. Questa sera, alle 21.15, Leonello Rabatti reciterà i testi tratti dalle sue tre raccolte di poesie, "Limite del silenzio", "Destino" e "Parole deposte sulla carta". "E' possibile donare emozioni recitando poesie al buio o con semplici effetti di luce? Parole che parlano della nostra esistenza. Un’antologia poetica che affronta alcuni temi essenziali: l’amore e gli affetti, la preghiera, la morte, i vari stati d’animo, la follia…, ciò che ci rende umani. Un tentativo di far recuperare alla parola poetica la sua intatta forza espressiva". I versi saranno declamati a memoria, preceduti da brevi introduzioni e accompagnati dalla musica dell'handpan di Pierfrancesco Paolini. Un tentativo di far recuperare alla parola poetica la sua intatta forza espressiva che, spiega l'autore, modifica il linguaggio quotidiano "per esprimere l’interna dimensione emotiva, emozionale, legata alla propria personale sensibilità.

Alla base vi è un desiderio d’assoluto che aspira all’armonizzazione, all’unificazione delle frammentate acquisizioni della mente". "Un’esigenza religiosa e spirituale, quindi, nell’aspirazione alla trascendenza dell’orizzontalità materiale della nostra vita, fatalmente e tragicamente divisa nelle nostre invincibili antitesi. La restituzione del vissuto tramite la bellezza dell’edificio poetico - prosegue - trascende l’ordinarietà caotica della realtà quotidiana e la restituisce su un piano più alto e armonico. La tessitura musicale e l’interno ritmo, quasi “organico”, della lingua poetica, si uniscono all’elemento razionale ed al bagaglio conoscitivo depositato nell’intelletto e nella razionalità, anche tramite il possibile utilizzo degli strumenti retorici. E’ dal bilanciamento, sempre precario, di questi due elementi, razionalità conoscitiva e musicalità, che scaturisce l’autentica espressione poetica".