Rebus casa e stipendi bassi Venti anni per comprare

di Luca Amodio

Servono ventincinque anni di lavoro per poter comprare una casa ad Arezzo. E’ quanto rivela l’analisi di Ener2Crowd, società italiana specializzata in finanziamenti e risparmio "green", che ha stimato il tempo che occorre a riscuotere uno stipendio sufficiente a fare il grande acquisto. Il monitoraggio ha riguardato 107 capoluoghi di provincia.

La ricerca ha elaborato i dati Istat e di Immobiliare.it mettendo insieme lo stipendio netto medio per città e il relativo prezzo medio di una casa di cento metri quadrati, tenendo conto della capacità di risparmio di un lavoratore anno per anno. Ad Arezzo la busta paga media mensile è poco inferiore a 1500 euro, 1489 euro per la precisione, cinquanta euro sotto il valore medio degli stipendi italiani. La capacità di risparmio in un anno è circa seimila euro. Per quanto riguarda il costo delle case, nel capoluogo aretino il prezzo medio è quasi 148 mila euro: il dato più basso di tutta la Toscana dove il costo stimato è di centomila euro in più, cioè 250mila euro. Significa quaranta anni di lavoro necessari per avere un tetto sotto al quale vivere.

Confrontando il quadro aretino con quello delle altre province toscane, a Lucca per comprare una casa servono ben 51 anni di lavoro, il terzo dato più alto a livello nazionale dietro Bolzano e Savona e davanti a Milano. Laddove serve mezzo secolo da "salariati" per comprare un immobile c’è anche Firenze. In ordine seguono in classifica poi Grosseto (47 anni), Prato (37 anni), Livorno (37), Massa Carrara (35), Siena (32), Pisa (29), Pistoia (25), e Arezzo che si piazza al quarantasettesimo posto della classifica nazionale, fanalino di coda in regione.

Questo perché ad Arezzo, nonostante gli stipendi medi siano sotto la media regionale, si trovano gli immobili residenziali low cost della Toscana che permettono l’acquisto in tempi relativamente veloci, anche con un basso stipendio.

L’analisi, è bene precisare, tiene conto delle possibilità individuali e ovviamente la situazione cambia se gli stipendi diventano due. Come infatti spiega una recente analisi di Immobiliare.it il 13 per cento delle case in vendita nella nostra città è accessibile ad un single, ma per una coppia il mercato diventa appetibile per più del il 53 per cento.